馮榕榕（Ruby） - 冬日輕暖 打底三寶 | 榕榕細語

馮榕榕（Ruby）
4小時前
生活 專欄
　　新年開始，先在此送上一個祝福：但願每位讀者在新的一年，都能穿得自在、暖意綿綿。

　　香港的冬天，總是溫柔而短暫，偶爾幾天驟涼，卻足夠讓人回味那份稀有的清冽。雖然不似北方那般漫長嚴冬，但一年之中，總有那幾日特別刺骨的風，讓人不由得想為衣櫥預備幾件真正可靠的打底。

　　冬日穿搭的魅力，在於多層堆疊帶來的層次美感，一件冷衫配大褸，或長靴襯短裙，皆能營造細膩的視覺韻律。然而，保暖時易生臃腫，線條一失，便顯得身形笨重。如何在溫暖與優雅之間取得平衡，乃每個冬日需要細思的課題。對筆者而言，關鍵在於貼身的薄暖打底——它們如隱形盔甲，守護體溫之餘，保留身形的輕盈流暢。

　　冬季打底之中，第一要者，乃輕薄保暖，例如UNIQLO的HEATTECH EXTRA WARM CASHMERE。HEATTECH原理以吸濕發熱纖維織就，將身體自然釋放的水氣轉化為微熱，同時於纖維間鎖住一層暖空氣，形成貼身微氣候，近年產品加入Cashmere令到質感更絲滑，穿起來更舒適。外層雖薄，內裏卻效如厚衣，貼服而不拘束，配以冷衫、大褸，足以應付香港十度出頭的日常涼意。

　　第二是複合厚身絲襪，日本多間絲襪店都大賣，外觀仿若幼黑絲，實則內裏為肉色絨毛層，外覆黑色薄紗。內層厚實保溫，阻隔冷空氣；外層修長顯瘦，視覺輕盈如常。尤其適合短裙長靴之搭，既有冬韻，又不失線條優美，應付街頭海風或室內冷氣，皆游刃有餘。

　　第三，高腰保暖打底短褲，腰位包覆腹腰，布料彈韌厚實，專護核心部位。溫暖下腹有助血脈暢行，尤利女性生理舒適；兼收伏小腹，令針織裙、直筒褲更顯順暢。

　　若循序穿搭，可由上而下：先是上身保暖針織，鎖住肩背手臂；次為下身厚絲襪，暖腿修線；然後是高腰短褲，固腹護宮。三者齊備，外加簡約冷衫與外套，便能應付今個周末清涼氣候，不必過度堆疊，保住冬日儀式之美。

　　新年冬初，衣櫥重整之際，不妨由打底入手。當身體暖適、步履輕盈，鏡中倩影自生優雅——那份溫柔的冬日自在，即由此層層細心守護而來。

馮榕榕（Ruby）

馮榕榕（Ruby） - 2026年代表顏色 | 榕榕細語
　　最近在自己的電台節目中認識了一位「品水師」，專門替人試水、揀水。乍聽之下覺得有點誇張——水不就是無色無味，喝得入口就算了嗎？但跟她聊久了，才發現原來水也有個性：有的入口圓滑，有的偏硬帶稜角；礦物質不同，會帶出輕微鹹味或甘甜；連酸鹼值的差別，都會影響喉頭停留的時間和感受。原來在別人眼中的「都一樣」，在專業的人眼裏，細節可以放大到這麼清楚。 　　今年Pantone宣布的2026年度代表色，就
2025-12-27 02:00 HKT
榕榕細語