Titus - 2025 重播 | 錶奇立異

眨吓眼，又一年；當你看到這篇文章的時候，已經是2026年了。新的一年，意味着新的開始，新的盼望，以及新的錶款！除了期待，還是期待。一年比一年好，大家都想。但要比2025年更精彩，就有相當的難度，因為，2025年實在太多大事發生了。



還記得嗎，今年年初，特朗普開始了他的關稅遊戲，對不同的國家提高關稅，展開了關稅戰。雖然中間有傾談，有「停戰」，但對瑞士的鐘錶業造成了巨大的影響，關稅高達39%！試想像，一隻本來10萬元的勞力士，一夜之間突然變成了14萬元，你還會買嗎？幸好，在各個大牌子的努力之下，關稅在11月已減至大概15%，總算可接受吧。



另外，一直較為保守，每年只會對錶款作出稍微調整的勞力士，今年竟然推出了全新系列Land-Dweller，向1970年代的勞力士石英錶 Oysterquartz致敬。不但採用近排流行的一體式錶帶 (Integrated bracelet)，還推出了全新的勞力士自家機芯。新錶款及新機芯，以這牌子來說真的是「百年難得一見」。這個革命性7135機芯配備塑膠合成物料的擒縱系統，能更有效地傳輸動力，令振頻可達致5Hz，因而提升準確度。而且，機身的設計和物料減輕了摩擦，大大地延長了機芯的壽命。



2025年亦是迷你及獨立手錶品牌最活躍的一年！我親眼看着不少手錶品牌誕生，當中甚至包括香港本地的品牌。除了新品牌、新錶款，今年亦特別多聯乘作品 (collaboration)。最意想不到的，是剛剛推出不久的Ulysse Nardin x Urwerk“Ur-Freak”。兩個不同風格的獨立製錶品牌走在一起，竟然這麼夾。



有人說手錶市場正在下滑、前景黯淡，但2025年的種種發展證明了情況並非如此；市場仍然活躍，只是結構更加多元，各品牌的市場份額更分散。我反而感到欣慰，因為這一年見證到「百花齊放」：不再只是大品牌的天下，獨立品牌、小眾設計和創新概念都各有精彩，這才是最健康的市場狀態。



Titus