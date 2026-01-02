Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Titus - 2025 重播 | 錶奇立異

錶奇立異
錶奇立異
Titus
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　眨吓眼，又一年；當你看到這篇文章的時候，已經是2026年了。新的一年，意味着新的開始，新的盼望，以及新的錶款！除了期待，還是期待。一年比一年好，大家都想。但要比2025年更精彩，就有相當的難度，因為，2025年實在太多大事發生了。

　　還記得嗎，今年年初，特朗普開始了他的關稅遊戲，對不同的國家提高關稅，展開了關稅戰。雖然中間有傾談，有「停戰」，但對瑞士的鐘錶業造成了巨大的影響，關稅高達39%！試想像，一隻本來10萬元的勞力士，一夜之間突然變成了14萬元，你還會買嗎？幸好，在各個大牌子的努力之下，關稅在11月已減至大概15%，總算可接受吧。

　　另外，一直較為保守，每年只會對錶款作出稍微調整的勞力士，今年竟然推出了全新系列Land-Dweller，向1970年代的勞力士石英錶 Oysterquartz致敬。不但採用近排流行的一體式錶帶 (Integrated bracelet)，還推出了全新的勞力士自家機芯。新錶款及新機芯，以這牌子來說真的是「百年難得一見」。這個革命性7135機芯配備塑膠合成物料的擒縱系統，能更有效地傳輸動力，令振頻可達致5Hz，因而提升準確度。而且，機身的設計和物料減輕了摩擦，大大地延長了機芯的壽命。

　　2025年亦是迷你及獨立手錶品牌最活躍的一年！我親眼看着不少手錶品牌誕生，當中甚至包括香港本地的品牌。除了新品牌、新錶款，今年亦特別多聯乘作品 (collaboration)。最意想不到的，是剛剛推出不久的Ulysse Nardin x Urwerk“Ur-Freak”。兩個不同風格的獨立製錶品牌走在一起，竟然這麼夾。

　　有人說手錶市場正在下滑、前景黯淡，但2025年的種種發展證明了情況並非如此；市場仍然活躍，只是結構更加多元，各品牌的市場份額更分散。我反而感到欣慰，因為這一年見證到「百花齊放」：不再只是大品牌的天下，獨立品牌、小眾設計和創新概念都各有精彩，這才是最健康的市場狀態。

Titus

最Hit
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
4小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
6小時前
叱咤2025丨MIRROR、姜濤缺席照得「最愛獎項」 鄧麗欣獲我最喜愛的女歌手
01:34
叱咤2025丨MIRROR、姜濤缺席照得「最愛獎項」 鄧麗欣獲我最喜愛的女歌手
影視圈
3小時前
麥玲玲馬年運程2026│12生肖整體運勢預測 4生肖犯太歲要注意 屬雞吉星高照 財運/桃花運表現亮眼
麥玲玲馬年運程2026│12生肖整體運勢預測 4生肖犯太歲要注意 屬雞吉星高照 財運/桃花運表現亮眼
生活百科
13小時前
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
影視圈
11小時前
叱咤2025｜陳康堤奪樂壇生力軍女歌手金獎  台上鬼馬提「Eason」 歌神之女露纖腰有台型
叱咤2025｜陳康堤奪樂壇生力軍女歌手金獎  台上鬼馬提「Eason」 歌神之女露纖腰有台型
影視圈
5小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
8小時前
瑞士阿爾卑斯山度假區酒吧離奇爆炸 當地警方：約40死百人傷
00:39
瑞士阿爾卑斯山酒吧爆炸致40死約百傷 目擊者：醫院「被燒傷者淹沒」
即時國際
5小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
15小時前
更多文章
Titus - 隱世錶款 | 錶奇立異
　　喜愛手錶的人，不時都會在網上閱讀不同的文章，或是到各品牌的網站瀏覽，希望與時並進，增加自己的知識。我當初喜歡手錶的時候也是這樣，會閱讀不同的資訊，除了想對現代手錶更熟悉，最需要的反而是過往的資訊，因為鐘錶歷史很深遠，出過的款式亦很多，要追尋歷史知識真的不容易。直至我有一刻發現，無論我在網上看多少，總會有一些款式是完全沒有見過的，我便知道，手錶世界比我想像中更大。 &nbsp; 　　一直以
2025-12-19 02:00 HKT
錶奇立異