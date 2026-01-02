胡慧沖 - 劇集變電影的集體回憶 | 筆泰沖動

數十年前的一套電視劇，竟然在今時今日衍生出全新的電影版本！而當年擔正主演的更加身兼監製、老闆，這些絕對係大家的集體回憶……講緊除咗係我哋古老闆嘅《尋秦記》之外，其實仲有中村雅俊嘅《前程錦繡》！冇錯，相信同我咁上下年紀嘅朋友，總會記得1970年代有套日劇叫《前程錦繡》，當時仲由羅文唱中文版主題曲，呢套劇可以話絕對經典，當年除咗無線播放，後來亞視都買咗版權，再重新配音播放。其實數十年來，除咗當年嘅電視劇，喺1980年代都曾經拍過10年再見的特別劇場版，之後亦都有20年再見、30年再見，但是偏偏就沒有40年再見……



適逢上次中村雅俊訪港，小弟訪問佢嘅時候，佢竟然同我講話正拍緊50年再見嘅電影版！之後佢嘅經理人叫我暫時唔好發放呢個消息，因為未落實細節，但估唔到而家正式公開咗，仲已經拍攝完成，1月9日起會喺日本電影院播出。除此之外，佢哋原班人馬亦都會有一個50年再見嘅舞台劇版本，呢啲絕對係集體回憶！唔好話人生有幾多個10年，而家講緊嘅係50年，難得劇中嘅主角，尤其是三位男主角都仲健在，自己作為一個《前程錦繡》電視劇粉絲，實在覺得成件事好夢幻！冇諗過細個時候睇嘅一套電視劇，隨住日漸長大，50年後再有機會見到佢哋原班人馬合體演出！感覺就等於香港觀眾見到古老闆嘅《尋秦記》令所有演員回歸一樣。好老實講，呢套《前程錦繡》50周年電影未必有機會喺香港上映，所以都要爭取機會去走一走看一看，重拾當年的回憶。正如個個都話要去睇《尋秦記》一樣，遲啲泰國有得上我都會去睇！人越大越喜歡想當年，一啲集體回憶可能就係我哋嘅最佳娛樂。



胡慧沖