Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧沖 - 劇集變電影的集體回憶 | 筆泰沖動

筆泰沖動
筆泰沖動
胡慧沖
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　數十年前的一套電視劇，竟然在今時今日衍生出全新的電影版本！而當年擔正主演的更加身兼監製、老闆，這些絕對係大家的集體回憶……講緊除咗係我哋古老闆嘅《尋秦記》之外，其實仲有中村雅俊嘅《前程錦繡》！冇錯，相信同我咁上下年紀嘅朋友，總會記得1970年代有套日劇叫《前程錦繡》，當時仲由羅文唱中文版主題曲，呢套劇可以話絕對經典，當年除咗無線播放，後來亞視都買咗版權，再重新配音播放。其實數十年來，除咗當年嘅電視劇，喺1980年代都曾經拍過10年再見的特別劇場版，之後亦都有20年再見、30年再見，但是偏偏就沒有40年再見……

　　適逢上次中村雅俊訪港，小弟訪問佢嘅時候，佢竟然同我講話正拍緊50年再見嘅電影版！之後佢嘅經理人叫我暫時唔好發放呢個消息，因為未落實細節，但估唔到而家正式公開咗，仲已經拍攝完成，1月9日起會喺日本電影院播出。除此之外，佢哋原班人馬亦都會有一個50年再見嘅舞台劇版本，呢啲絕對係集體回憶！唔好話人生有幾多個10年，而家講緊嘅係50年，難得劇中嘅主角，尤其是三位男主角都仲健在，自己作為一個《前程錦繡》電視劇粉絲，實在覺得成件事好夢幻！冇諗過細個時候睇嘅一套電視劇，隨住日漸長大，50年後再有機會見到佢哋原班人馬合體演出！感覺就等於香港觀眾見到古老闆嘅《尋秦記》令所有演員回歸一樣。好老實講，呢套《前程錦繡》50周年電影未必有機會喺香港上映，所以都要爭取機會去走一走看一看，重拾當年的回憶。正如個個都話要去睇《尋秦記》一樣，遲啲泰國有得上我都會去睇！人越大越喜歡想當年，一啲集體回憶可能就係我哋嘅最佳娛樂。

胡慧沖

最Hit
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
4小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
6小時前
叱咤2025丨MIRROR、姜濤缺席照得「最愛獎項」 鄧麗欣獲我最喜愛的女歌手
01:34
叱咤2025丨MIRROR、姜濤缺席照得「最愛獎項」 鄧麗欣獲我最喜愛的女歌手
影視圈
3小時前
麥玲玲馬年運程2026│12生肖整體運勢預測 4生肖犯太歲要注意 屬雞吉星高照 財運/桃花運表現亮眼
麥玲玲馬年運程2026│12生肖整體運勢預測 4生肖犯太歲要注意 屬雞吉星高照 財運/桃花運表現亮眼
生活百科
13小時前
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
影視圈
11小時前
叱咤2025｜陳康堤奪樂壇生力軍女歌手金獎  台上鬼馬提「Eason」 歌神之女露纖腰有台型
叱咤2025｜陳康堤奪樂壇生力軍女歌手金獎  台上鬼馬提「Eason」 歌神之女露纖腰有台型
影視圈
5小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
8小時前
瑞士阿爾卑斯山度假區酒吧離奇爆炸 當地警方：約40死百人傷
00:39
瑞士阿爾卑斯山酒吧爆炸致40死約百傷 目擊者：醫院「被燒傷者淹沒」
即時國際
5小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
15小時前
更多文章
胡慧沖 - 拜見黑玫瑰 | 筆泰沖動
　　拜見黑玫瑰！自小好喜歡看電影《黑玫瑰》，唔係梁家輝、馮寶寶嗰套，而係那些年謝賢、陳寶珠、南紅主演嘅《黑玫瑰》粵語長片，楚原做導演，現在在社交媒體都可以搵到有關片段。 　　《黑玫瑰》可以話係當年蝙蝠俠加占士邦元素嘅一套創意電影，尤其是片中用了唔少占士邦電影配樂，自己睇得十分之開心。勢估唔到上星期竟然有機會見到呢位第一代黑玫瑰，並跟她做了一個訪問。話說上星期好友楊紹鴻在曼谷舉辦了一個名為「粵
2025-12-19 02:00 HKT
筆泰沖動