鄧達智 - 再見又明年 | 智智樂GO

陳年老友Olivier（奧利弗）從法國中部布根地，葡萄與美酒產區發來新年問候訊息；一張他們鄉間的家；400年小古堡在一彎彩虹伴隨的照片，發放過來，同分享新年來臨的喜悅。



其他朋友對這座小古堡未必跟我感情相同；結合數十年的友誼，自英國上課的歲月始發。筆者唸時裝設計，每天下課後，急忙跑過時尚名店牛津街，穿過St James Park（聖詹姆士公園），在白金漢宮前大道The Mall朝Trafalgar廣場方向跑到ICA（當代藝術中心），趕在5點之前就位開工。



這是一間以健康食品為主題的餐廳，吸引不少年輕中產幫襯。受靠近皇室成員居住地域影響，偶爾也會有不少低調行事的貴族到來看電影、觀展覽、到餐廳喝茶吃點心。筆者當時負責收銀機，幾乎接觸每一位前來付款的顧客；因此結識好大一夥同齡朋友，歐陸那邊過來英國唸英文的青少年為數不少，跟自己結為朋友以法國、西班牙、意大利為大多數；延續久遠友誼，直至今天還有兩位，皆法國人；奧利弗之外便是他當時的女友Carole（卡露）。



意大利籍朋友數量原本最多，時光洗禮，一些早逝，一些流失；曾引導我熟悉了北部湖光山色Como（科莫）湖地區，米蘭及中部托斯干納，尤其Firenze（翡冷翠）。不少人質疑徐志摩筆下「翡冷翠」音譯錯誤；錯，其實是比較熟悉英語的我們，對意大利或歐洲其他地區語言陌生，因而產生誤會。英國人將Firenze讀成Florence（佛羅倫斯），事實；徐志摩音譯成「翡冷翠」，最正確不過！



遊走米蘭、威尼斯及翡冷翠早成在下血液流淌的基因；卻勝不過我跟法國摯友們友誼長跑。多年習慣起變化；聖誕倫敦跟早逝三姐的夫婿及甥女並他們家的親友共度。隨後過海法蘭西；原本巴黎，隨歲月變化，卡露搬去普羅旺斯薰衣草田中間的農莊別墅，奧利弗跟伴侶買下布根地小古堡做古董生意；坐享其成，跟他們一起度歲成了習慣。自己生活也已變化，中間又有疫情，多年沒繼續在法國跟他們過新年；一再被邀請及問詢，或許明年⋯⋯答案一再重複，可難再實現！



鄧達智