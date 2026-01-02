Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

查小欣 - 破格中西蛇羹 | 查乜料

查小欣
1小時前
生活 專欄
　　破格蛇羹自助晚餐，美味。百年老字號「蛇王芬」於開業130年大喜日子，以百年蛇羹秘方，聯乘沙田凱悅咖啡廳，炮製滋補「冬日暖心盛宴」自助晚餐。

　　再忙也創意爆棚的蛇王芬第4代傳人吳卓芝Gigi，與酒店意籍行政總廚Chef Giovanni合作，創出南瓜姜汁豬肉蛇羹，用傳統節日南瓜湯加入蛇羹食材和薑汁，中西合璧，煨煮2個多小時，顏色橙澄，濃稠微辛，入口暖和，禦寒comfort food；另與溫家俊Chef Jacky創出杏汁雞絲蛇羹，靈感來自杏汁白肺湯，滋補杏汁將蛇肉和雞絲慢燉至質感豐潤，潤肺護膚。一橙一白，好睇好食。

　　有蛇羹，點可以冇煲仔飯？酒店特闢露天花園來炭煮兩款煲仔飯，同樣中西薈萃，必試牛舌番茄彩椒煲仔飯，記住要加上酒店自家製的芫茜青醬，嫩滑牛舌，香脆飯底，清香芫茜醬錦上添花。中式的豉汁豬肉鴨潤腸鰻魚煲仔飯，配搭新鮮有驚喜，鰻魚鮮甜與豬潤腸的濃郁鹹香完美融合。

　　有煲仔飯絕配：惹味雙冬燜羊肉煲。要留肚享三両重肥美江蘇大閘蟹，任食，仲有滋陰養顏的蠔皇扣鮑魚、補血養神的紅棗杞子炒蝦仁、風味濃郁的川椒煮花螺、蒜香野生椒秋葵蒸盲曹柳、椰汁臘腸芋頭煲、紅棗醉雞等，暖胃驅寒。

　　不可錯過3款創意甜點：益力多馬豆糕，街頭小食變奏的腐乳芝士雞蛋仔，蘋果批雞蛋仔，用上酒店自家製蜂蜜，脆口清香。溫馨提示：時令自助晚餐提供至2026年1月31日止。

查小欣

查乜料