張諾 - 刻劃人性的短篇 | 任意行

張諾
1小時前
生活 專欄
　　短、中篇小說很難寫，要在短短的篇幅說一個引人入勝的故事，文筆必須精練。學生時代很喜歡法國作家莫泊桑，最近沉迷愛爾蘭作家Claire Keegan。

　　《Antarctica 南極》是Keegan的短篇小說集，匯集了15個故事，探討的核心是人性的冒險，常遊走於慾望、背叛與失落之間。

　　開篇的《南極》便是一個縮影：一個婚姻幸福的妻子出於單純的好奇，想嘗試與丈夫以外的男人共度一夜。故事的氛圍逐漸從平淡轉向寒冷與不安，暗示着隨心所欲的行為可能帶來無法預料的冰冷後果，一如書名所象徵的。

　　15則短篇故事中有各式各樣不完美的角色。Keegan銳利的目光，看這些帶着缺陷、性格複雜的人，如何掙扎着去愛、去逃離、去追索、去拼湊意義。

　　《姐妹》是一個關於家庭義務、犧牲與沉默復仇的精彩故事。《高草之戀》講述了跨越9年的幽會等待，文字充滿詩意與感官色彩。《護照湯》描繪失去幼女的喪失感如何侵蝕一對夫婦，而妻子終於開口責備丈夫的疏忽，反而是關係可能得以修補的契機。

　　故事常常在關鍵的、充滿張力的時刻戛然而止，把最終的解讀和想像空間留給你。如果你欣賞那種在短小篇幅內凝聚巨大能量的作品，這本書會是一次很滿足的閱讀體驗。

張諾

