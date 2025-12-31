李純恩 - 一天一城 | 好好過日子

郵輪離開長崎，一夜無話，第二天早上到了熊本。



蜻蜓點水的旅遊節目是先坐車去熊本城堡，然後吃午飯。由於碼頭離市區要一個多小時的車程，吃完午飯也就要往回走了。天清氣朗，陽光普照，熊本城周圍的樹雖然都禿了，但在冬陽的照耀下，倒有一股蒼勁之勢。城堡在前些年的地震中被震塌了一部分，眼前是修復之後的模樣。日本各地的城堡都曾毀於兵火地震，毀完再修，幾乎沒有原裝貨。



日本鬧熊患，但九州倒是太平，熊本沒有真熊出沒，有的是那隻當地的吉祥物「熊本熊」，一隻黑熊兩頰鮮紅，憨態十足，特別可愛。到了熊本，無論走到哪裏都會見到這隻熊。餐廳門口有，商場大堂裏有，工廠的大鍋爐外有，城市的拐彎抹角處可見，鄉間田野裏也看得到，真是沒有辜負「熊本」這個地名。據說自有熊患以來，日本各地已經獵殺了一萬多隻熊，日本人聞熊色變，只有看見這隻「熊本熊」才「卡哇依」笑得出來。



離了熊本，隔天早上到了鹿兒島。碼頭對面就是櫻島火山，山頭噴着白煙，在藍天下分外搶眼。鹿兒島小地方，可遊的地方乏善足陳。匆匆轉了一圈，便去商業街一帶找地方吃午飯。鹿兒島出產著名的六白黑豬，炸豬排好吃。問題是一艘大郵輪靠岸，船上下來五千遊客，全部集中在那個地方覓食，處處排隊等位，搵食之艱難真要笑自己自作自受。



這也是登陸行程的最後一站。午飯後回船，碼頭上有九州太鼓隊敲着激動的太鼓相送，以壯行色。郵輪徐徐駛出港口，打後三夜兩日在海上，第三天清晨到香港，準備過新年了。



李純恩