李居明 - 《粵劇特朗普4.0》侵侵大戰街市菜苗 | 李居明大師會客室

新的一年即將到來，最令我喜出望外的是，農曆大年初六於沙田大會堂賀歲公映的《粵劇特朗普4.0》首日開賣票房已接近爆滿！特別是受到廣大年輕觀眾的青睞，一票難求，目前還在搶飛中。



今次特別邀請了在扮嘢界有出色表現的江欣燕作跨界演出。江欣燕首次演出粵劇，大膽在劇中一邊唱粵曲，一邊演出浴戲。十月份日本新任首相高市早苗成為全球焦點，正合時事粵劇的新劇情，我靈機一觸，便加入了「街市菜苗」及那隻到處為患的黑熊，希望帶給觀眾新鮮感和驚喜。



由於「特朗普」這個人物的獨特性，當每次重演時都追上新時事，例如第二次公演時，便加入了時任美國總統拜登和賀錦麗；到第三次公演，則加入了烏克蘭總統澤連斯基及特朗普遇刺內容。不少朋友都說「追《粵劇特朗普》似追連續劇！」這次得知4.0開票房，都急不可待去搶飛！沒想到大家的戲癮都這麼大，都在追戲看！此劇一定會令你喜出望外，由頭笑到尾，如你還未購票，馬上搶飛吧！



馬年風水展開幕，數日來人頭湧湧，因為過了冬至後，已進入馬年的氣運，就要為明年布局了！今年赤馬年，家家戶戶首要化三大凶星保平安，即南方的五黃煞、西北方的二黑病符，及西方三碧是非星，其次催旺四大財星，風水展提示了擺放風水物的重要參考，可蒞臨現場參觀查詢。



新光黃埔公映猛片陸續有來，我在此推薦好戲《尋秦記》，感謝古天樂令我們擁有重回戲院的激情！下一部感謝及期望是黃子華的《夜王》！截稿前最新消息，來新光黃埔睇《尋秦記》可免費獲贈「秦俑鎖匙扣」一個，另有秦俑公仔於戲院吉祥居限量發售！



祝願《頭條》讀者：馬年身體健康，萬事勝意，春風得意，喜出望外！



香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。

李居明