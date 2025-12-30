李純恩 - 蜻蜓點水 | 好好過日子

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　乘船東渡扶桑，船上有乘客四千七百六十六人，幸好九成是香港人，餘下的大多是來自世界各國的遊客。絕大部分人斯文有禮，若有不斯文不守規矩者，也都心有忌憚不敢造次。船上秩序很好，乘客之間都客客氣氣，即使吃自助餐都規規矩矩，排隊上下船也無打尖插隊的糾紛。

　　駛出香港第二天一路下雨，風浪頗大，大海茫茫，唯有在各個餐廳之間流連，食物素質還過得去，令人稍為心定。吃飽了便去各處看得見風景的地方坐着聊天或發呆，風景就是茫茫大海在陰鬱的天色中翻着白頭浪，一浪接一浪。

　　到第三天放晴了，陽光普照，全船的人都活了過來。甲板上到處是人，泳池裏也滿了，甲板上的各種活動如衝浪、攀石等都是孩子們在排隊，室內的碰碰車場外也盤起了人龍。都聖誕節了，太陽下氣溫還很高，赤膊一點問題都沒有，洋妞們差點赤膊。如此熱烈了一天。

　　再睡一晚，早上到了福岡。在預定時間下了船，訂好的車也到了。天氣預報說有雨，下船之後天倒是晴了。先去太宰府天滿宮玩了一圈，中午到宮崎牛專門店Hakata Miyachiku吃鐵板燒。這家店每次到福岡都要幫襯一次，每次都不失望。飯後逛百貨公司，逛完回船，趕上回船高峰期，碼頭前人龍巨長，天又突然下起雨來，頓感兵荒馬亂。

　　一夜無話，第二天早上到長崎。先跟同行的朋友上稻佐山觀長崎全景，居高臨下看得見我們那艘「海洋光譜號」全貌。中午去朋友介紹的中菜館「江山樓」吃了一碗除了名氣便一無是處的海鮮麵。下午同行朋友繼續逛百貨公司，我和大婆回到碼頭邊，找家咖啡館喝咖啡，然後趁大隊殺到前回到船上。此時巨大的甲板上只有我一個人，本來想拍些遠處的長崎山景，突然聽見清脆的鷹嘯，原來有數十隻麻鷹在船旁上下翻飛，忽而俯翔海面，忽而沖天而起，在斜照的夕陽裏久久不散。真是天賜良景，拍得許多照片，開心極了。

好好過日子