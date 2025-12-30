林國誠 - 頭髮指甲 | 五里山

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林國誠 - 頭髮指甲

林國誠
31分鐘前
專欄
　　上星期從540年的九個紅羊劫的循環研究，包括三個下元九運的赤馬紅羊。現在正值一個東升西降的循環，我們要看準時機確實會是一個大機會，不過丙午丁未年在九運，火重是不爭的事實。試想一個純火的年份起碼在北半球有3分1的人容易受不住熾熱的火。所以整體民生經濟難會好，這是和股票和樓價不於一談。

　　所以大家在未來兩年是要多做功夫令個人影響減少。大趨勢改不了，我們便要從個人自身着手，才有能力去幫助其他人。最近和我的一位好朋友，薩迦派我們俗稱花教的寧波車已相識了接近30年和他對話。一個非常按照傳統的實修行人，他用藏密的卜卦方法是我見過百發百中的，他跟我說從今年和明年都是不好的年頭，西藏的曆法同樣是火馬，寧波車跟我說明年的災禍特別多，再三提醒我要慎防。

　　我一直都是奉行兩個持而有效而且幫助了不少人的方法，希望重報輕受。第一是藏傳的密法，第二就是堪輿風水正五行的方法。因為我們不正視自己歷劫帶來現世的業障和今世所做的因果。根本難於抵抗當災害衝住來的時候，寧波車開示了幾個在火馬年要常做的方法。

　　寧波車是非常低調和實修的修行人，今年他們藏地的寺廟，一百多位僧眾，用了15天時間，合力共修了10萬遍大黑天祈請文和10萬遍吉祥天母祈請文。入定和卜卦要在火馬，我們最應該重點修持的幾種法門，這是最傳統最如法的方法。他第一件事就是吩咐我在年尾要先做好除障法。

　　藏密最懂除障的方法，不管紅黃花白四派，白教四大八小等，都有除障法門，都是蓮師的傳承無分彼此。關鍵是有沒有做。有些已開始做，有些接近年尾才做，多做無妨。

　　其實是用有我DNA或所謂有氣的東西，如頭髮、指甲、穿過的衣服、硬幣，假借成為我們的替身，通過多天的法會，將這些我們的業障隨着這些東西送走。這是寧波車第一個開示。如果不懂又想參與可直接聯絡創古中心，現正預備年尾的除障法會，費用全免。

林國誠

