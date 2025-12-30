王佩兒 - 有愛，就有家！ | 侃侃兒談

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

王佩兒
27分鐘前
　　過去幾周，我和同事們一直忙於支援大埔火災的居民，得知他們正陸續安頓，心中倍感安慰。執筆之時，正值冬至，在這個「大過年」的日子裏，不禁深深惦念宏福苑的街坊們……

　　回想災難發生當日，眼見沖天大火無情吞噬無數家庭，煤氣公司的義工們和全港市民一樣，惟願在不添亂之餘，亦能為支援受災居民出一分力。

　　於是——各司其職、分頭行動：一方面主動聯絡安置災民的社區中心詢問需求，一方面利用自身的業務網絡籌集物資、調動人手、安排運輸……務求用最快的時間，將最短缺的日用品送到街坊們手上。

　　與此同時，當得知部分家庭獲安置到房協旗下的過渡單位，我們的義工同事又馬上出動，逐個房間修葺、清潔、刷油漆；一批批爐具亦同步抵達，檢查、安裝、調試、開氣，全部即日完成！

　　然而，做完這一切，是否就足夠？未來，我們還能做甚麼？

　　在無數令人心碎的故事裏，有這樣一件事：居民黃先生在火災發生時，不幸與他的愛犬失散。這隻小狗陪伴他10多年，早已如同家庭一分子。於是此後的每一天，他都抱着「沒有消息就是好消息」的念頭，去到指定區域等一個希望；每當有狗隻被救出的消息，都第一時間衝上前去查看了解。就這樣，日日在失望與等待中反覆煎熬。後來幾經打聽，最終還是沒有等來好消息，心愛的狗仔未能倖免於難。

　　一個確切的消息，反而令黃先生「釋懷」，他明白：現實如此，只能放手。但誰也無法預計，內心深處那道傷口要多久才能癒合。

　　失去一隻寵物犬尚且如此難受，更何況痛失至親！

　　重建一座家園，花費不了幾多時間；但「重建」一顆心靈，卻可能是一個漫長艱辛的過程。我在想，或許在不久的將來，我們能透過舉辦適當的活動，為經歷傷痛的人們送去一些慰藉。

　　冬至，陽生。漫長黑夜過後，又是新的一天；很快又將迎來新的一年，相信大家都會繼續為宏福苑的居民們送上誠摯祝福，並以實際行動支持他們走向前路。

　　人在，愛就在；有愛，就有家！

王佩兒

