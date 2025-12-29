月理萬機 - 理想員工居所 | 月理萬機

我希望和大家分享一個好消息，由機場管理局發展、機場員工可以享用的居住空間——飛悅居，於12月16日正式開始試運，並已接待首批數十位住客入住。飛悅居旨在以合理的價格提供便利、舒適及優質的住宿選擇。這個住宿項目至今已收到約300份申請，申請者主要為本地航空公司機艙服務員。飛悅居將提供約730間房，預計於2026年第三季全面投入使用。



我特別欣賞飛悅居周邊環境的宜人與便利，生活配套齊全，交通方便。坐落於青衣路1號，從飛悅居往返機場只需約35分鐘，與市區的連接同樣四通八達；房間及公共空間均配備現代化設施；加上其鄰近大型購物商場，有不同的購物與餐飲選擇。更令人期待的是，從飛悅居步行約10分鐘便可抵達青衣海濱長廊，適合員工在閒暇時跑步及散步；而喜歡大自然的員工，更可到附近的青衣自然徑走走，欣賞城市的綠意與寧靜。



此外，我們更藉着舉辦多元化的活動，加強機場社區之間的互動與聯繫。聖誕節期間，機管局職員康樂會及機場員工會所精心安排了一系列活動，包括製作迷你聖誕樹、聖誕花環、蠟燭工作坊，以及機場同業聖誕市集。在12月亦舉辦匹克球活動和網球比賽，讓大家共享歡樂時光。展望來年，我們將舉辦更多豐富活動，包括社會服務、賀年活動及機管局周年聚餐等等，務求積極建設一個充滿活力與關懷的機場社區。



機管局在機場營運及發展中積極履行環境、社會及管治責任，最近更獲得業界肯定。在星島新聞集團及香港理工大學主辦的「ESG認證計劃暨嘉許禮2025」中，機管局連續第二年獲得多項獎項，當中的「ESG年度榮譽成就大獎」及「ESG卓越社會表現專業獎」，更進一步彰顯我們在員工福利及社群支持方面的成果。



未來，我們將繼續推動更多措施，讓大家在工作與生活中找到最佳平衡，攜手建設更美好的機場社區，支持香港國際機場的長遠發展。



香港機場管理局

企業發展執行總監

何達

