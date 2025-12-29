李丞責 - 立春前除舊氣 | 李丞責博士玄學信箱
問：李博士你好，我剛買了樓，預計1月中收樓。想趁入伙好好布置風水，請問來年甚麼時候擺放最適合？舊居搬過來的物品有甚麼要注意？
農曆新年前收樓，正好趕上「除舊迎新」的最佳時機。新居入伙，氣場的建立至關重要，我們講究「天時、地利、人和」，選對時間布陣，往往能收事半功倍之效。明年丙午馬年「立春」是在西曆2月4日。在風水學上，立春才是真正的節氣交界，所以一切的「洗邋遢」、大掃除工作，務必在立春前完成，以掃除舊氣。
今年的打掃吉日，大家可以記下來：新曆1月28、29、30、31日，以及2月1、3日。這幾天都適合進行灑掃清理。至於具體的吉時選擇以及打掃時的避忌，因篇幅所限，大家可參閱丞責的馬年運程書《相馬伯樂》，書中已有詳細羅列。
至於擺放風水物品的吉日，建議在立春前後選取。運程書後附的全年小通勝，詳細列出了每日宜忌，非常實用，建議大家可以多加利用，選一個與自己生肖不相沖的吉日進行布置。
關於舊物能否重用，有個大原則：「擋煞棄舊，招財更新」。凡是過去一年用來「擋煞」、「化病」的物品（例如安忍水、化煞銅錢），因為已經吸收了一整年的負能量，不能重用，建議更換新的。而「招財納福」類的物品，雖然理論上可以重用，但仍建議配合流年更換。因為每年飛星方位的五行屬性不同，所需的化解或催旺元素（如材質、顏色、意象）也不一樣。例如某年財位需用土生金，下一年可能需用水生木，換上配合該流年的新物品，發揮的助力自然更大，也能令家居氣象煥然一新。記得所有物品擺放前，最好用碌柚葉水擦拭淨化。
著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
