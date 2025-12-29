Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞責 - 立春前除舊氣 | 李丞責博士玄學信箱

李丞責博士玄學信箱
李丞責博士玄學信箱
李丞責
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

問：李博士你好，我剛買了樓，預計1月中收樓。想趁入伙好好布置風水，請問來年甚麼時候擺放最適合？舊居搬過來的物品有甚麼要注意？

　　農曆新年前收樓，正好趕上「除舊迎新」的最佳時機。新居入伙，氣場的建立至關重要，我們講究「天時、地利、人和」，選對時間布陣，往往能收事半功倍之效。明年丙午馬年「立春」是在西曆2月4日。在風水學上，立春才是真正的節氣交界，所以一切的「洗邋遢」、大掃除工作，務必在立春前完成，以掃除舊氣。

　　今年的打掃吉日，大家可以記下來：新曆1月28、29、30、31日，以及2月1、3日。這幾天都適合進行灑掃清理。至於具體的吉時選擇以及打掃時的避忌，因篇幅所限，大家可參閱丞責的馬年運程書《相馬伯樂》，書中已有詳細羅列。

　　至於擺放風水物品的吉日，建議在立春前後選取。運程書後附的全年小通勝，詳細列出了每日宜忌，非常實用，建議大家可以多加利用，選一個與自己生肖不相沖的吉日進行布置。

　　關於舊物能否重用，有個大原則：「擋煞棄舊，招財更新」。凡是過去一年用來「擋煞」、「化病」的物品（例如安忍水、化煞銅錢），因為已經吸收了一整年的負能量，不能重用，建議更換新的。而「招財納福」類的物品，雖然理論上可以重用，但仍建議配合流年更換。因為每年飛星方位的五行屬性不同，所需的化解或催旺元素（如材質、顏色、意象）也不一樣。例如某年財位需用土生金，下一年可能需用水生木，換上配合該流年的新物品，發揮的助力自然更大，也能令家居氣象煥然一新。記得所有物品擺放前，最好用碌柚葉水擦拭淨化。　　 

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責

最Hit
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
13小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
58歲周慧敏後台步履蹣跚需攙扶 於台上被近距離拍攝狀態曝光
58歲周慧敏後台步履蹣跚需攙扶 於台上被近距離拍攝狀態曝光
影視圈
12小時前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
影視圈
11小時前
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
飲食
20小時前
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
影視圈
11小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
2025-12-27 18:38 HKT
牛頭角安基商場爆鹹水管變「水舞間」 商戶嘆損失慘重：啲貨全部唔要得
突發
7小時前
豪門新抱吳千語「下海」直播賺1.6億 百億老公施伯雄竟為慳錢坐經濟艙：用來投資
豪門新抱吳千語「下海」直播賺1.6億 百億老公施伯雄竟為慳錢坐經濟艙：用來投資
影視圈
7小時前
更多文章
李丞責 - 赤馬紅羊年 變動是轉機 | 李丞責博士玄學信箱
&nbsp; &nbsp; 上期提到，赤馬紅羊年並非只有動盪與壞事，而是循環中的一個轉換點。我們談到若以佛學「無常」觀之，變動正是轉機的開始。既然環境的「生住壞空」無法避免，最重要的是我們如何在循環的不同時段，做正確的事。 &nbsp; &nbsp; 很多人說：「大炮一響，黃金萬両。」其實這句話背後的意思不是鼓勵投機，而是提醒大家：每個時代都有其對應的避險與機會資產。這就是順着環境形勢去走的
2025-12-22 02:00 HKT
李丞責博士玄學信箱