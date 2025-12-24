李居明 - 馬年風水展 12月28日隆重開幕 | 李居明大師會客室

在2026「赤馬紅羊」的第一年，十二生肖和運程排名有個有趣的現象，本是帶頭的老鼠墊了底，而排尾位的豬，則會是運氣最好的冠軍！



至於其他生肖的運程，我會陸陸續續在專欄中論述，但如果心急想一覽無遺的話，我的《馬年運程》就在這星期日，即12月28日出版，大家可以買來作為明年全年的進退參考。



一年一度的風水暨斑彩展正式在本周日開幕，歡迎金粉會會員及我的鐵粉到場見證和參觀。從周日早上十時起是鐵粉專場，下午三時正開始則是《潮爆開運王》金粉會簽名加持專場，希望能見到你！



香港，以至全世界的人們都很需要溫暖的「春天」來臨！尤其九運初至，人們都惘惘然，不知道以後的日子會怎樣的時候，我希望通過運程書的出版為大家帶來「春天」，意思是給予大家鼓勵，而且特別製作了一個「春」字吉祥物，寓意「春到人間」！作為術家，我時時刻刻都有這種心懷，有很多事情，好與壞只在乎你從哪個角度去看而已！



《粵劇特朗普4.0》以賀歲的姿態於沙田大會堂作四度公映，加入了「高市早苗」！「侵侵大戰街市草苗」，請來了「扮嘢天后」江欣燕跨界演出，會令觀眾由頭笑到尾，絕無冷場，將於本周日起公開發售！



大家可在商台的《潮爆開運王》聽到十二生肖運程之外，我亦會在1月3日及10日，一連兩周六的下午三時在新城電台由家燕姐主持的《開心大派對》出現，想知道馬年大運的朋友敬請準時收聽！



香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。

李居明