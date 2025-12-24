小董 - 飢餓會咬人 | 輕鬆養生

古時，人民因貧窮而餓死的大有人在，跟現代世界很不同！電視劇有明朝人來到2025年可以隨遇而安，小董幻想假如真有此穿越時空的情況，那麼這些古代人假如看到我們一班年輕女性每天為減肥而「絕食」，肯定百思不得其解！



古老醫書上記載着一個病症：飢餓症，是近年醫書上少有看見的一章！現實生活中，我知道小朋友肚餓會哭鬧不停，也可能會咬人，這只是宣洩的一種方式。真正的飢餓症在行醫這些年的確在臨床上遇過，但不多，可能是因為患了此症的病人連這是一個病態也不知道，便不會為此而去求醫哩！



飢餓症，症見經常飢餓能食，一見食物便心慌氣又急，燥熱大汗，突發強烈的進食感，並需立即進食。小董曾經親眼目睹一個朋友14歲兒子飢餓症發作時的情況，他完全不顧身旁所有的一切，目光焦點都集中在面前的食物，也不會理會有沒有客人在應有的禮儀，手和筷子並用，把面前的東西都放進嘴裏去！（絕對不因家教或禮貌出問題！故必須鑑別診斷。）他有一種近乎像「撞邪」的表現，家人見狀嘗試阻止並伸手把他面前的食物移開，卻出乎我意料之外，被狠狠地咬了一口。這舉動正正就是患上了「飢餓症」。只要他吃飽了後，症狀會自然消失。但稍後又會重複發作，致體重增加，但經常疲累、自覺全身乏力，給人一種懶洋洋的感覺，皆因這種病人只對「吃」有反應！



另一類的飢餓症，就是患病的人總是感到飢餓，需要不停地吃東西的一種病症，飢餓症實質上是一種精神心理性疾病，它是由「恐胖症」而造成的結果。患了飢餓症之後，出現許多精神性和心理性症狀，飢餓症患者由於都有「恐胖症」，給治療造成了困難。他們雖然吃了很多，為了不發胖，食後又千方百計想法去掉。「辦公室飢餓症」，是平時在辦公室上班的時候隨時都感覺到自己飢餓，因此嘴裏就不停的咀嚼着食物，這樣不知不覺中慢慢變胖。不要過於節食，以免發生精神性嗜食症。若身體發胖過快，可加強體育鍛煉，或加大勞動量，這樣，既可增強體質，又可減輕體重。必要時還可使用中西藥物進行減肥治療。



中醫角度看，這是胃熱氣虛的表現，假如讀者們發現身邊有這等類人，先別急着看醫師，可試服古書上建議的方劑10天，看看有沒有改善：知母12克、生石膏30克、甘草10克、白米12克、太極人參片6克。上方加水500毫升煮至米熟，去渣取藥液，每日分2次溫服。



學貫中西的大愛中醫師博士

小董