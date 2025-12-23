Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林國誠 - 赤馬紅羊 | 五里山

五里山
五里山
林國誠
1小時前
生活 專欄
　　開始預備明年的流年運程和風水布局。大家最關注都必然是60年一個循環的赤馬紅羊。而上一個的丙午年正是文化大革命的開始，但其實要研究的最起碼是要看上個下元九運的赤馬紅羊即180年之前。而我翻看歷史是由540年的周期，再看到在南宋「榮齋隨筆」和「丙丁龜鑒」追溯到漢朝。20多組赤馬紅羊對中國1600年的歷史時局的影響。我和世德堂72局奇門李健麟老師，逐一研究每一個循環的特性。

　　其實丙午年同在全世界出現。即是每一個人在地球都會被丙午火所影響。大家很擔心，原因是丙午天干地支都屬於火，非常分明，絕不含糊。而且在離火九運，火性確實厲害。雖然時辰未到，其氣已先到。所以特別是命理忌火的人會多少有一定影響。全球的比例也不少。所以擔心是不無道理。個人運程未說，最有效是通過風水布局是可以減少對我們的威脅。明年大家一定要做好家居的防備措施。

　　雖然丙午是明年的歲次，其實細分不同的地方，是絕對有不同的效果，所以每個地方都會有不同的影響。單從看60年的周期完全不足夠。細察540年的長周期就會有所體會。1786年到1846年當時東半球中國正是清乾隆盛世，但已經見頂開始回落，反看地球的180度背面正是美國，當時是建國後10年在底谷快速上升。到1846年從另一個紅羊周期東方中國進入兩次鴉片戰爭，最後割地賠款。正是西升東降在進行。

　　經過180年後，如鐘擺一樣趨勢從東降西升，在1966年後開始變為東升西降。到了2026年進入了另一個赤馬紅羊的中周期，東方已進入繼續上升的另一個周期，根據歷史東升自會西降，亦即是地球的正反面。所以我們有幸會見到真正東升的向上發展。

林國誠

