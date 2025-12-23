Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

嘉洛 - 《唉，好歡樂》：聖誕節日本該如此…… | 嘉洛的光影世界

嘉洛的光影世界
嘉洛的光影世界
嘉洛
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　跟以往港產賀歲電影一樣，荷李活聖誕檔期片種要求熱鬧、溫馨、感人為先。片商、串流平台從不放過這檔期，今年暫佔優的是Prime Video的《唉，好歡樂》（Oh. What. Fun.），女星米雪菲花演的母親辛苦籌備慶祝節目，卻受到家人忽視，憤而出走，最終成就了一次有趣的人為家庭團聚，影片儘管評價不高，卻是串流本台近期收視之冠。

　　影片開頭獨白已交代主題：為甚麼所有聖誕電影都是以男性主題，女性成為被放在一旁陪襯功效。作為家庭聖誕節聚會，媽媽永遠是這節日重點驅動引擎，最長遠的統籌安排、最少睡眠時間、最多工作量，換來的是家人認為理所當然，跟鄰居就禮物、屋外裝飾的暗中較勁，這種種不斷添加的壓力，最後情緒崩潰一剎那，離家出走已是最低消費，至少讓大家感受一下短暫失去自己的重要性。

　　《唉，好歡樂》作為聖誕電影，似是沒有傳統狄更斯式《聖誕述異》那種反思與領悟，以往聖誕精神戰勝一切，主角改變了自己從而關愛四周的人，但本片從另一個角度進行追蹤改進，改變是家人重視媽媽在聖誕節中的付出，一年後他們舉家到歐洲滑雪去慶祝，正是一個雙贏處理方法，也凸顯相互尊重。影片值得一看之處，正是它讓每個人有了發聲機會，讓被漠視者有機會被看見，更重要是他們是家人，永遠包容及不會討厭自己的群體。《唉，好歡樂》借鑒了聖誕電影的元素，成功走出了一條屬於自己的另類道路。

嘉洛

最Hit
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
影視圈
11小時前
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
飲食
9小時前
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
飲食
14小時前
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
10小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
2025-12-21 22:00 HKT
五月天阿信演唱會墮台手部濺血 驚嚇畫面曝光觀眾尖叫 言承旭反應迅速衝往台邊
五月天阿信演唱會墮台手部濺血 驚嚇畫面曝光觀眾尖叫 言承旭反應迅速衝往台邊
影視圈
4小時前
深水埗文記車仔麵豬腸「有屎」？！港女嘔心斥︰剪開入面全部係黑色！老闆咁解釋…
深水埗文記車仔麵豬腸「有屎」？！港女嘔心斥︰剪開入面全部係黑色！老闆咁解釋…
飲食
11小時前
準視后陳煒首晒一家四口照 為醫生老公慶生洩家中新成員 撇台灣前夫再婚變幸福少奶
準視后陳煒首晒一家四口照 為醫生老公慶生洩家中新成員 撇台灣前夫再婚變幸福少奶
影視圈
10小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
14小時前
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
01:14
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
13小時前
更多文章
嘉洛 - 《夜汪汪 心慌慌》真正的人狗情未了 | 嘉洛的光影世界
　　犬隻嗅覺與聽覺靈敏度高眾所周知：人的嗅覺細胞為500萬個，德國牧羊狗為2億個，其嗅覺細胞是人的30到40倍。聽覺亦如是，人類只能聽到16~20000赫茲的振動音，狗能接收到的音頻範圍遠超人類，最高可達65000赫茲。兩大超強感官能力，讓狗隻的生活世界充滿了人類無法想像的聲音與氣味。荷李活傳統恐怖電影將狗應用於兩種方向：忠誠夥伴會負起警告主角潛在危險來臨；否則多是被尚未現身的恐怖生物在銀幕外殺死
2025-12-09 02:00 HKT
嘉洛的光影世界