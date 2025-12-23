嘉洛 - 《唉，好歡樂》：聖誕節日本該如此…… | 嘉洛的光影世界

跟以往港產賀歲電影一樣，荷李活聖誕檔期片種要求熱鬧、溫馨、感人為先。片商、串流平台從不放過這檔期，今年暫佔優的是Prime Video的《唉，好歡樂》（Oh. What. Fun.），女星米雪菲花演的母親辛苦籌備慶祝節目，卻受到家人忽視，憤而出走，最終成就了一次有趣的人為家庭團聚，影片儘管評價不高，卻是串流本台近期收視之冠。



影片開頭獨白已交代主題：為甚麼所有聖誕電影都是以男性主題，女性成為被放在一旁陪襯功效。作為家庭聖誕節聚會，媽媽永遠是這節日重點驅動引擎，最長遠的統籌安排、最少睡眠時間、最多工作量，換來的是家人認為理所當然，跟鄰居就禮物、屋外裝飾的暗中較勁，這種種不斷添加的壓力，最後情緒崩潰一剎那，離家出走已是最低消費，至少讓大家感受一下短暫失去自己的重要性。



《唉，好歡樂》作為聖誕電影，似是沒有傳統狄更斯式《聖誕述異》那種反思與領悟，以往聖誕精神戰勝一切，主角改變了自己從而關愛四周的人，但本片從另一個角度進行追蹤改進，改變是家人重視媽媽在聖誕節中的付出，一年後他們舉家到歐洲滑雪去慶祝，正是一個雙贏處理方法，也凸顯相互尊重。影片值得一看之處，正是它讓每個人有了發聲機會，讓被漠視者有機會被看見，更重要是他們是家人，永遠包容及不會討厭自己的群體。《唉，好歡樂》借鑒了聖誕電影的元素，成功走出了一條屬於自己的另類道路。



嘉洛