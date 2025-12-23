金澤培 - 以人為本 連繫未來 | 「培」伴前行

2025年將踏入尾聲，這一年於我別具意義。尚有個多星期，我便會卸任港鐵行政總裁一職。近日，人力資源團隊安排了一場簡單而溫馨的聚會，讓我與不同部門同事拍照相聚話別。出席的許多是共事多年的戰友，當中有同期一起拼搏的各路精英，也有我見證他們從職場新丁蛻變成為獨當一面的後起之秀，年輕的生力軍同事也不少。



難得的聚會，讓我回望30年的港鐵歲月，期間輾轉任職不同崗位，經歷不同鐵路綫開通。機場快綫是我當年首個參與的新鐵路項目，作為香港的「門面」，機場快綫是海外旅客抵港後的主要公共交通，通車前不免倍感壓力。最終在前輩帶領下，憑團隊互相配合，集合眾人之力，機場快綫終在國際鎂光燈下順利開通。鐵路營運涉及多方協調，獨力難行、齊心則事成於我有深刻的體會。



此後我參與不少公司項目，有幸獲得機會得以成長，於公司業務參與涉獵日深，亦開始接觸管理工作。我一直將傳承企業文化與專業視為使命，我視人才為公司最大的資產，培育及留住人才是所有管理人員的目標。



公司每年有兩個活動是我熱切期待的，包括「鐵路人 鐵路心」義工隊周年聚會和表揚長期服務及傑出貢獻同事的年度典禮。我們向熱心參與義工活動，以及服務公司20年、30年甚至40年的同事表達謝意。同事們聚首一堂，更是凝聚力的象徵，意義更大。



港鐵的業務涵蓋鐵路建造和營運，社區和物業發展及管理，以至跨境與海外合作等。多元領域背後，人才正是支撐公司持續發展的基石。我衷心感謝每一位同事的專業精神，全情投入服務香港。



金澤培