Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金澤培 - 以人為本 連繫未來 | 「培」伴前行

「培」伴前行
「培」伴前行
金澤培
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

2025年將踏入尾聲，這一年於我別具意義。尚有個多星期，我便會卸任港鐵行政總裁一職。近日，人力資源團隊安排了一場簡單而溫馨的聚會，讓我與不同部門同事拍照相聚話別。出席的許多是共事多年的戰友，當中有同期一起拼搏的各路精英，也有我見證他們從職場新丁蛻變成為獨當一面的後起之秀，年輕的生力軍同事也不少。

　　難得的聚會，讓我回望30年的港鐵歲月，期間輾轉任職不同崗位，經歷不同鐵路綫開通。機場快綫是我當年首個參與的新鐵路項目，作為香港的「門面」，機場快綫是海外旅客抵港後的主要公共交通，通車前不免倍感壓力。最終在前輩帶領下，憑團隊互相配合，集合眾人之力，機場快綫終在國際鎂光燈下順利開通。鐵路營運涉及多方協調，獨力難行、齊心則事成於我有深刻的體會。

　　此後我參與不少公司項目，有幸獲得機會得以成長，於公司業務參與涉獵日深，亦開始接觸管理工作。我一直將傳承企業文化與專業視為使命，我視人才為公司最大的資產，培育及留住人才是所有管理人員的目標。

　　公司每年有兩個活動是我熱切期待的，包括「鐵路人 鐵路心」義工隊周年聚會和表揚長期服務及傑出貢獻同事的年度典禮。我們向熱心參與義工活動，以及服務公司20年、30年甚至40年的同事表達謝意。同事們聚首一堂，更是凝聚力的象徵，意義更大。

　　港鐵的業務涵蓋鐵路建造和營運，社區和物業發展及管理，以至跨境與海外合作等。多元領域背後，人才正是支撐公司持續發展的基石。我衷心感謝每一位同事的專業精神，全情投入服務香港。

金澤培

最Hit
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
影視圈
11小時前
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
飲食
9小時前
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
飲食
14小時前
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
10小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
2025-12-21 22:00 HKT
五月天阿信演唱會墮台手部濺血 驚嚇畫面曝光觀眾尖叫 言承旭反應迅速衝往台邊
五月天阿信演唱會墮台手部濺血 驚嚇畫面曝光觀眾尖叫 言承旭反應迅速衝往台邊
影視圈
4小時前
深水埗文記車仔麵豬腸「有屎」？！港女嘔心斥︰剪開入面全部係黑色！老闆咁解釋…
深水埗文記車仔麵豬腸「有屎」？！港女嘔心斥︰剪開入面全部係黑色！老闆咁解釋…
飲食
11小時前
準視后陳煒首晒一家四口照 為醫生老公慶生洩家中新成員 撇台灣前夫再婚變幸福少奶
準視后陳煒首晒一家四口照 為醫生老公慶生洩家中新成員 撇台灣前夫再婚變幸福少奶
影視圈
10小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
13小時前
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
01:14
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
13小時前
更多文章
金澤培 - 關愛地球 關懷社區 | 「培」伴前行
就氣候變化對地球的影響，斷斷續續還有些爭議。對於鐵路營運者來說，極端天氣的挑戰，卻絕對是不爭的事實。近幾年，突如其來的黑色暴雨造成水浸，今年累計打風14次，已刷新1946年以來的紀錄，當中還包括兩次十號風球。 　　所以推動環保，不僅是因為鐵路與生俱來的綠色DNA，亦因為地球的狀況與我們的生活息息相關。鐵路本身就擁有低碳優勢，然而環保之路總能再多走一步。你可能不知道，每班重鐵列車停站煞車時，部
2025-12-16 02:00 HKT
「培」伴前行