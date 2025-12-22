李丞責 - 赤馬紅羊年 變動是轉機 | 李丞責博士玄學信箱

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞責
3小時前
    上期提到，赤馬紅羊年並非只有動盪與壞事，而是循環中的一個轉換點。我們談到若以佛學「無常」觀之，變動正是轉機的開始。既然環境的「生住壞空」無法避免，最重要的是我們如何在循環的不同時段，做正確的事。

    很多人說：「大炮一響，黃金萬両。」其實這句話背後的意思不是鼓勵投機，而是提醒大家：每個時代都有其對應的避險與機會資產。這就是順着環境形勢去走的智慧，而非逆線而行。在赤馬紅羊這種火旺之年，市場情緒容易波動，這時盲目進取的風險極高。

     舉例來說，當大環境進入收縮、整固的階段，盲目擴張或追求高回報的冒險未必適宜。此時反而應以「守」代「攻」，將重點回歸到資產的安全性與保值能力。懂得「留得青山在」，才能在風暴過後、局勢明朗時，有足夠的彈藥把握入市良機。

    即便是在所謂的「逆市」，一樣有旺的生意。經濟不景氣時，人們或許買不起奢侈品，但「口紅效應」告訴我們，廉價的娛樂、療癒身心的服務、維修舊物的行業，甚至是大眾餐飲，往往反而客似雲來。正如疫症過後，健康與科技行業便迎來爆發。懂得觀察大勢，你就能在別人恐懼時找到立足之地。

    面對未來的兩年，與其驚慌，不如厚植實力。在本年度的運程書中，我特別附送了一張「伯樂大畜貴人符咭」。2026年得易經「山天大畜」卦，寓意極深。在動盪之年，這張符咭隨身攜帶，除了發揮靈動作用，更是一個時刻的提醒：大畜之意，在於「厚積而薄發」。即使你自覺才華出眾，在時局未明時，也應如龍潛深淵，靜待時機、儲備資源、培養長遠價值。只要耐得住寂寞，做好準備，當時機成熟，伯樂自然會出現，屆時便可一展所長，乘風而起。

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
