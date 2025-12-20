譚紀豪 - 報恩三百年 | 無名指

十年一度的錦田「酬恩建醮」昨日結束了，我本打算周四晚「鬼王出巡」去湊熱鬧，豈知撞上公事，只歎無緣。今屆最矚目的是佔地四萬多平方呎的醮棚，這個被健力士世界記錄認證的竹棚，用三萬根竹花兩個月建成，也就是說，在宏福苑火災竹棚安全性被質疑期間頂住壓力完工。



香港鄉村文化深厚，打醮活動很多，這些醮會幾乎都與清朝順治與康熙年間的「遷界」政令有關。為杜絕沿居民與據守台灣的鄭成功勢力聯繫，清政府先後三次頒布「遷界令」，強制廣東、福建、浙江等沿海省份居民內遷50至100里。以當時屬新安縣的香港為例，便要搬到現在深圳市區的北面，以致鄉民流離失所，生活無以為繼，不少更客死異地。



如今香港各鄉的太平清醮傳統，都是「復界」後鄉民回家重建生活，有感太平日子得來不易而發起的道教祭祀活動。錦田醮會最令人觸動的，是鄉民世代連綿的感恩之情，「酬恩建醮」的恩，是當年兩廣總督周有德與廣東巡撫王來任冒死上奏朝廷，痛陳遷界的弊端，最終說服康熙皇帝下詔復界，比福建最後一批復界地區早了十幾年。錦田鄉民感激兩人恩德，回鄉後修建「周王二公書院」（現為香港二級歷史建築），搭戲台酬神，舉行打醮，並許下十年一屆酬恩建醮，沿襲至今300多年。



以前我不明白如何能「受人恩惠千年記」，原來只是「子子孫孫無窮匱」那麼簡單。祭祀的主題從來都是感恩，懷酬謝神明之心，自能保內心平安。

譚紀豪