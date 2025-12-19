項明生 - 改變命運的一張紙 | 非誠勿遊

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

項明生
43分鐘前
生活 專欄
　　2025年即將埋單，這是一個特別的年份。40年前的今天，一張手板大的紙改變了我的命運。

　　1985年11月2日，我踏過了羅湖關口。正式由一個大陸仔，變成一個阿燦新移民。

　　媽媽說，香港人都是自食其力，叫我第二天就去做報紙仔。每天凌晨6點起身，我開始在美孚派報紙生涯，派十多棟大廈，每日出糧$10。這$10就是我的一日三餐、車費以及學費。

　　但我不甘心一世都做報紙仔。派報紙的時候，帶一本單詞簿，一邊跑樓梯（因為報紙仔為省時間，通常搭電梯到頂樓，然後跑樓梯到相應樓層，將報紙塞入訂閱戶的鐵閘），一邊大聲背英文單詞，每天背50至100個。然後中午就搭地鐵去旺角，返那一間茶餐廳式的一日三轉（上午校、下午校、夜校）私校「珠海英文中學」F4。

　　晚上回到家，變身「廳長」，劏房的客廳一角就是我的書房及睡房。因為不停有其他陌生租客出出入入，我覺得睡客廳太沒有私隱，到了第二個星期，我買了一塊布掛起來，在劏房其他租戶的震耳欲聾打牌聲、電視機聲中，開始每晚挑燈夜讀。

　　那一年，我才15歲。

　　一轉眼已經40年。近日社會氛圍低迷，怎樣可以為大家帶一些正能量呢？我想起這些塵封箱底的舊日記，記載了80年代一個新移民少年怎樣由報紙仔蛻變成為報紙專欄作家的真實個案，希望對大家有點啟發。

項明生

