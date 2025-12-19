馮應謙 - 旅行中的身體保濕小心機 | 花樣男教授

前幾天剛好去了北京，碰巧遇上今年的第一場雪，心情很興奮。不過，最讓我感到困擾的其實並不是冷，而是「乾」，皮膚才曝露在外沒多久，就感覺癢癢的、緊繃繃的。這時候才真正體會到皮膚保濕的重要，尤其是全身的skin care絕對不能忽略。



很多人去旅行或度假，通常只會帶最基本的護膚品和化妝品，畢竟打卡拍照總要保持最佳狀態。但講到帶body cream（身體乳霜），10個有9個都嫌麻煩。第一，市面上大部分body cream的包裝都很大罐，放進行李箱又重又佔空間，旅行時每一寸行李空間都很寶貴，而且這類大瓶子肯定不能隨身帶上飛機。第二，很多body cream的包裝本來就不是為旅行設計的，遇上飛機顛簸或氣壓改變，很容易滲漏。



幸好我一早有預感，也做足準備。平時我在香港都會去Sephora買我最喜歡的body cream，但我記得之前在加拿大生活時，發現同一品牌的body cream也有洗面霜，像大支牙膏一樣的包裝，不會滲漏，洗面同一樣可以保濕，可惜香港一直很難買到（也可能只是我沒留意）。剛好兩星期前去了墨爾本，在那邊的Sephora逛了一圈，終於讓我找到這個夢寐以求的洗面霜，當下馬上買了一支備用。這也讓我發現，其實同一品牌在不同國家會因應市場需求推出不同包裝、不同產品，愛美的朋友到外地千萬不要錯過美容店，總會有意外驚喜。



現在我已經養成習慣，所有護膚品和化妝品都會準備兩個版本：家裏一瓶大容量的，旅行箱裏則長備一支小巧的旅行裝或軟管裝。這樣一來，臨時決定出門旅行，拿起護照和行李箱就立即出發。Mobile生活，就是要懂得為自己準備好小細節，這樣皮膚才能無論身在何處都保持最佳狀態，不會鬧脾氣！



馮應謙