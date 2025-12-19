李純恩 - 上郵輪之前 | 好好過日子

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩
42分鐘前
　　這天跟朋友聊天，說起聖誕節如何過，她說跟另外幾個朋友坐郵輪去日本九州，香港上船香港下船。不由心動，於是也去報了名。

　　有時候乘郵輪旅行比較麻煩的事情是要坐飛機去外國上船，若是可以在香港上船下船，那就真的方便。郵輪多數傍晚開船，可以舒舒服服在家吃完午飯才拖着行李去碼頭。回程那天，半夜返抵香港，一大早就可以下船回家。這就是令我心動的地方，方便，不假思索就決定起程了。

　　出發前一個星期，在旅行社取好登船證，預先辦妥了一些船上事宜，比如預訂一些活動、餐飲之類，同行的幾個朋友聚在一起開了個茶會，再確認了一些事情比如有幾天上岸的遊覽飲食行程。經常坐郵輪旅行的Caroline將船上設施、餐廳詳細介紹了一遍，聽着聽着，突然有些忐忑。

　　我其實不太會享受乘郵輪旅行，尤其是噸位巨大，乘客巨多的大船。一來是乘郵輪雖說到了一個城市可以下船觀光，但那都是幾個小時的事情，蜻蜓點水，基本上是吃一頓午飯，走馬觀花一下就要回到船上，實在倉促。

　　另外，船上人多也不自在，像這次乘的船，如果滿員，船上會有五千乘客！

　　要跟五千個人一起在海上度過十天九晚，光是想到這一點，就覺得有了壓逼感。再細看船上的各種健康、益智活動，好像跟我也沒甚麼關係。我想惟有把我的相機和鏡頭都帶上船去，如此或許可以在茫茫大海上記錄風雲變幻來打發時光。開茶會的朋友感覺到我這份忐忑，都笑了，說我像被他們哄上了賊船。我也只好跟着笑了。欲知後事如何，等過些天上了船再告訴你。

李純恩

