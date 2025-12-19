Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李夢 - 愛是藏不住 | 在島上讀書

在島上讀書
在島上讀書
李夢
42分鐘前
生活 專欄
　　聖誕新年假期將近，喜歡看一些引人嘴角上揚的可愛繪本。最近睡前翻讀的是《Happiness is 500 Ways to Show I Love You》，書名直譯已十分浪漫，「快樂是500種表達『我愛你』的方式」。

　　作者Lisa和Ralph是一對小情侶，和很多墜入愛河的戀人一樣，他們在共同生活的日子裏，養成了很多溫馨、俏皮的習慣，小到「做我們愛吃的點心」「一起踩單車」「幫對方整理衣領」等瑣事，大到「訂下夢寐已久的旅程」「擁有相似的志趣」，乃至人生路上「高山低谷，一路同行」……大事小事，不必說愛，愛意卻盡在其中。

　　尋常日子，三餐四季，久而久之，我們容易變得健忘，感官也變得遲鈍，忘記身邊人的好，忘記愛從何而起，又如何綿延久長。看罷此書，再重溫細味我們的生活，便發覺再平淡再尋常的日子裏，也從來不會缺少美好與感動，不會缺少愛意湧動的瞬間。「我愛你」並不只是花前月下的浪漫誓言，而是日復一日看似平凡的相伴與相守，是不錯過任何一個能夠讓愛人快樂的機會，是不論順境或逆境時都一起度過的每一個晨早與黃昏。

李夢

