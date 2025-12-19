Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靖風 - 父親的六十大壽 | 優雅以後

優雅以後
優雅以後
林靖風
41分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　2025年12月23號是父親的六十大壽，原來我已經來到他誕下我時的年紀了。父親常說我遺傳了他的領導才能和社交能力，但真正深刻影響我的其實是他所喜歡的事物。

　　人生中第一首聽到的歌曲，是在父親的車上播放的張學友《不老的傳說》，亦因此接觸了那個時期的香港流行文化。父親收藏的漫畫、他追看的電影，以及對美食的追求，不僅滿足了我的好奇心，也讓我明白到一切都可以雅俗共賞。

　　對於父親的記憶，偶爾會浮現一個特定的時刻。在他與母親即將分居前的一個晚上，我們坐在床上抱着彼此哭泣：「我和媽媽的分開，不會影響我對你的愛。」原來父親也有脆弱的時候，而那樣的脆弱是真實而赤裸的。這樣的場景，我只見過那麼一次。

　　在父母正式分開前，我曾經許下一個願望：如果每一年我們三人能一起吃一頓飯就好了。這個承諾維持至今，而他們對我的寵溺亦未曾改變。

　　長大以後的每次見面，父親都只是分享工作上的瑣事。如今他來到即將退休的年紀，我希望能聽到他多說一些心底話，也希望他能在工作以外找到真正喜歡的事情。

　　祝即將六十歲的父親生日快樂、身體健康。或許有時候，不用在每一件事情上都那麼堅強。我很高興能成為你的兒子－－我愛你，爹哋。

林靖風

最Hit
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪設靈 各界花海悼英雄 女友泣輓：不思量，自難忘
01:43
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪設靈 各界花海致敬英雄 李家超等多名官員到場悼念
突發
7小時前
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
7小時前
考車牌｜明年1.1起考試車禁裝「外掛」輔助 專家：惟有學多幾個鐘
社會
10小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
廖碧兒做講師全英語授課身材大走樣 自我介紹「TVB明星」 網民：我們都認不出她是誰
廖碧兒做講師全英語授課身材大走樣 自我介紹「TVB明星」 網民：我們都認不出她是誰
影視圈
6小時前
前TVB金牌司儀大女豪宅曝光 巨廳搞Baby Shower空間感十足 樓底極高落地大玻璃景觀開揚
前TVB金牌司儀大女豪宅曝光 巨廳搞Baby Shower空間感十足 樓底極高落地大玻璃景觀開揚
影視圈
12小時前
港夫婦遊日租跑車違規落場玩飄移 壞車圖隱瞞被行車紀錄踢爆 業界：極危險兼不獲保險理賠
01:52
港夫婦遊日租跑車違規落場玩飄移 壞車圖隱瞞被行車紀錄踢爆 業界：極危險兼不獲保險理賠
社會
5小時前
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
影視圈
14小時前
上環4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至地鐵站外被捕
01:08
上環搶劫案．內情曝光│4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至上環港鐵站外就擒
突發
9小時前
更多文章
林靖風 - 咒術迴戰：澀谷事變x死滅迴游 | 優雅以後
　　《劇場版咒術迴戰澀谷事變x死滅迴游先行上映》精簡地讓觀眾重溫「澀谷事變」的劇情，同時以華麗的打鬥開展新的章節。特別是脹相與禪院於隧道內對決的描繪，呈現了製作團隊對於打鬥節奏的掌握。乙骨對虎杖說：「因為我重視的那些人都很重視你。」這一句話開展了「死滅迴游」的劇情主軸，每一個角色都有着自己在乎和需要照顧的人，不再只是單純地為了自己而活。 　　我們會為一對情侶的爭吵而停下腳步，原因是想要重溫小
2025-12-12 02:00 HKT
優雅以後