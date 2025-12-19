林靖風 - 父親的六十大壽 | 優雅以後

2025年12月23號是父親的六十大壽，原來我已經來到他誕下我時的年紀了。父親常說我遺傳了他的領導才能和社交能力，但真正深刻影響我的其實是他所喜歡的事物。



人生中第一首聽到的歌曲，是在父親的車上播放的張學友《不老的傳說》，亦因此接觸了那個時期的香港流行文化。父親收藏的漫畫、他追看的電影，以及對美食的追求，不僅滿足了我的好奇心，也讓我明白到一切都可以雅俗共賞。



對於父親的記憶，偶爾會浮現一個特定的時刻。在他與母親即將分居前的一個晚上，我們坐在床上抱着彼此哭泣：「我和媽媽的分開，不會影響我對你的愛。」原來父親也有脆弱的時候，而那樣的脆弱是真實而赤裸的。這樣的場景，我只見過那麼一次。



在父母正式分開前，我曾經許下一個願望：如果每一年我們三人能一起吃一頓飯就好了。這個承諾維持至今，而他們對我的寵溺亦未曾改變。



長大以後的每次見面，父親都只是分享工作上的瑣事。如今他來到即將退休的年紀，我希望能聽到他多說一些心底話，也希望他能在工作以外找到真正喜歡的事情。



祝即將六十歲的父親生日快樂、身體健康。或許有時候，不用在每一件事情上都那麼堅強。我很高興能成為你的兒子－－我愛你，爹哋。



林靖風