Titus - 隱世錶款 | 錶奇立異

喜愛手錶的人，不時都會在網上閱讀不同的文章，或是到各品牌的網站瀏覽，希望與時並進，增加自己的知識。我當初喜歡手錶的時候也是這樣，會閱讀不同的資訊，除了想對現代手錶更熟悉，最需要的反而是過往的資訊，因為鐘錶歷史很深遠，出過的款式亦很多，要追尋歷史知識真的不容易。直至我有一刻發現，無論我在網上看多少，總會有一些款式是完全沒有見過的，我便知道，手錶世界比我想像中更大。



一直以來，在腕錶收藏中，稀有度（rarity）與稀缺度（scarcity）都是最重要的元素之一。名稱相近，但實際上很不同。稀有度是形容某些錶款本身僅少量或限量製造，特定面盤或配置罕見，所以本身已經很難買；而稀缺度關乎後天留存，意思是某些錶當年或許製造量不少，但歷經配戴、維修更換、損耗與流散後，能保存至今且仍運作正常、品相（condition）完整、零件未被替換得面目全非的所剩無幾，再加上舊錶已經不可能再度由原廠生產，於是市場上的可得數量持續收窄，令不少古董錶因稀缺而市價飆升。



今天要講的就是「稀有度」。不得不提的一定是Off Catalogue錶款，也就是說網上完全不會找到任何相關官方資料的錶款。是的，就是在品牌網頁搜尋也找不出來的錶款，甚至推出了你也從來不知道。



Off Catalogue錶款最多人知道的就是勞力士，基本上每年都會有幾款Off Catalogue的錶。推出的時候你可能不知道，但在這個資訊科技時代，很快便會有網站登出那些錶款，讓更多人知道。



Off Catalogue的錶款，多數都會在主流型號上「畫龍點睛」，用一些細節把整隻錶的氣質推到另一個層次，令它變得更獨特、更有辨識度。例如勞力士今年年初推出了一款我很喜愛的 Daytona：黃金錶殼配膠帶，再加上綠松石色（turquoise）錶面，這款屬於正常生產。而同系列其中一款Off Catalogue，則加了鑽石錶圈，錶面更改用真正的綠松石石面，令它從「好看」變成幾乎獨一無二的稀有Daytona。直到今天，我仍未親眼見過實物。



Off Catalogue這類型難買是一定的：產量少、分配更低調，沒有良好的購買紀錄，基本上連接觸的機會都不多。或許有人會覺得不滿，認為買錶不應該用購買記錄來衡量。但我反而覺得，這個現實一直推動着我們。想要稀有，就要為它付出更多努力。代價可能更重，不止金錢，還包括時間與耐性；但奢侈品從來都是供不應求，很多時候就是價高者得。你又同意嗎？



Titus