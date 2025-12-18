林靜 - 錦田鄉打醮 | 紅棉樹下

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靜
2小時前
　　周日跟隨朋友到錦田水頭村，參觀十年一次的打醮。之前在網上已看過報道，但到了仍覺震撼。

　　想起去年訪厦村，同是十年一醮，規模卻遠不如錦田的鋪天蓋地。 這裏的「大」，是整個鄉聯合起來的心力。由竹枝紮作而成的巨型醮棚，已被認證為全球最大臨時竹構祭壇。醮棚旁特設的展覽，細說建醮淵源與各項非遺：戲棚如何搭起、神祇紮作如何賦予竹篾紙皮生命、花牌上一筆一畫的吉祥語、道壇傳來科儀音樂，每一項都是流動的活歷史。

　　泰康圍的展區最受女士和女孩歡迎，擺放了很多長衫、旗袍免費借出影相，還有專人教導擺姿勢拍照。

　　打醮當然有盆菜，各圍各村的居民或已遷往他區，今次趁機聚首一堂。午餐是流水席，夠人數就開席。朋友的母親是英龍圍原居民，可以沾光坐下享用了一頓美味精緻的素盆菜。

　　飯後有導賞團，原居民周先生娓娓道來盆菜如何源於圍村共食、神功戲如何人神同樂，我們都聽得入迷，彷彿每項儀式背後的故事都活了過來。

　　天公造美，遠處的雞公山清晰可見，更突顯錦田鄉這片廣闊平原，難怪當年能吸引到南下人士定居開枝散葉，並且一直保存鄉圍傳統，真正的本土文化。

林靜

