KellyChu - 港麻雀約22.7萬隻年升2.3% 觀鳥會：最多聚居元朗區 | Executive日記

香港麻雀嘅數量，其實亦反映緊生態環境。香港觀鳥會普查推算，香港市區現時有約22.7萬隻麻雀，數量按年微升2.3%，並連續8年維持21萬至26萬隻水平，數量大致穩定，其中元朗區有最多麻雀聚居，其次為屯門及沙田區。



調查亦顯示，部分地區嘅麻雀密度有下降趨勢，其中深水埗和港島3個地區嘅跌幅較顯著。



另外，工業、商業和農業用地嘅麻雀密度，亦呈現下跌趨勢。觀鳥會研究主任謝日朗話，麻雀係香港最常見鳥類之一，亦係重要嘅生態指標，而麻雀數量變化，很容易受到市區環境影響，期望未來嘅城市規劃和建築設計，能預留更多生態空間，例如增設綠化區域、多種植蜜園及果實類植物，建立對鳥類更加友善嘅都市環境。



KellyChu