Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 全運會殘特奧會圓滿落幕 羅淑佩相簿回顧難忘時刻 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
30分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

粵港澳今年首次共同承辦十五運會和殘特奧會，隨着殘特奧會周一閉幕，這場體育盛事亦在香港圓滿結束。文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨於社交平台分享佢嘅私人相簿，回顧並總結每個精彩時刻，多張相片記錄咗火炬傳遞、開幕儀式、香港運動員英姿，以至體育賽事嘅難忘畫面，仲有局長個人自拍及與他人嘅合照，令人感受到體育嘅熱情和動容。

　　羅淑佩在Fb發布由多張相片拼貼而成嘅相片，並指這是她的十五運會和殘特奧會私人相簿。 

  當中有羅淑佩點燃聖火盤、代表香港特區代表團接受特區區旗等重要時刻，以及港隊「小女車神」李思穎、女子重劍運動員佘繕妡、港隊「女飛魚」何詩蓓及男子花劍運動員張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘等運動員英姿。

　　場外花絮例如與全運會吉祥物、中華白海豚造型嘅 「喜洋洋」（白色）和 「樂融融」（粉紅色）打卡，吉祥物周邊嘅相片，香港運動員領獎時刻，羅淑佩都一一收藏在其相簿之中留念。

KellyChu

最Hit
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
17小時前
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
生活百科
12小時前
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
影視圈
6小時前
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
飲食
13小時前
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
醫生教室
9小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
8小時前
《愛回家》「億元駙馬」人生勝利組！與富貴女友求婚半年榮升人父 囡囡萌照流出微絲細眼似足爹哋
《愛回家》「億元駙馬」人生勝利組！與富貴女友求婚半年榮升人父 囡囡萌照流出微絲細眼似足爹哋
影視圈
2小時前
張堅庭榮升做外父！飲女婿茶「強忍淚水」女兒結婚金光閃閃巨型流星錘貴氣逼人
張堅庭榮升做外父！飲女婿茶「強忍淚水」女兒結婚金光閃閃巨型流星錘貴氣逼人
影視圈
9小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
2025-12-15 20:00 HKT
更多文章
「愛心僱主」獎章2025頒獎典禮共有185間機構獲得嘉許。
KellyChu - 勞福局嘉許185間「愛心」機構 孫玉籲各界推動職場共融 | Executive日記
　　勞福局早前順利舉行「愛心僱主」獎章2025頒獎典禮，頒發獎章表揚推動職場共融和促進殘疾人士就業嘅僱主，希望以此連結跨行業力量，締造多元共融工作環境，合共185間機構獲得嘉許。 　　勞福局局長孫玉菡透過視像致辭，佢話「愛心僱主」請到適合嘅殘疾員工，其實係互相幫助，僱主提供機會給殘疾朋友發揮所長，殘疾員工同時忠誠可靠且有能力，願意跟公司一起拼搏，呼籲各界都一齊努力同行，通過「愛心僱主」獎章計
30分鐘前
Executive日記