KellyChu - 全運會殘特奧會圓滿落幕 羅淑佩相簿回顧難忘時刻 | Executive日記

粵港澳今年首次共同承辦十五運會和殘特奧會，隨着殘特奧會周一閉幕，這場體育盛事亦在香港圓滿結束。文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨於社交平台分享佢嘅私人相簿，回顧並總結每個精彩時刻，多張相片記錄咗火炬傳遞、開幕儀式、香港運動員英姿，以至體育賽事嘅難忘畫面，仲有局長個人自拍及與他人嘅合照，令人感受到體育嘅熱情和動容。



羅淑佩在Fb發布由多張相片拼貼而成嘅相片，並指這是她的十五運會和殘特奧會私人相簿。



當中有羅淑佩點燃聖火盤、代表香港特區代表團接受特區區旗等重要時刻，以及港隊「小女車神」李思穎、女子重劍運動員佘繕妡、港隊「女飛魚」何詩蓓及男子花劍運動員張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘等運動員英姿。



場外花絮例如與全運會吉祥物、中華白海豚造型嘅 「喜洋洋」（白色）和 「樂融融」（粉紅色）打卡，吉祥物周邊嘅相片，香港運動員領獎時刻，羅淑佩都一一收藏在其相簿之中留念。



KellyChu