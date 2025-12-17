Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Now United 獲郭富城親臨力撐

4小時前
生活 專欄
國際流行音樂組合Now United日前在沙田馬場為香港賽馬會「浪琴香港國際賽事」壓軸演出，更獲「星動策展大使」郭富城到場支持，郭富城向他們分享作為表演者，最重要是享受舞台。
一年一度的國際馬壇壓軸盛事——香港賽馬會「浪琴香港國際賽事」日前假沙田馬場圓滿舉行，為隆重其事，大會邀請了國際流行音樂組合Now United作為壓軸表演嘉賓。自香港賽馬會「星動發展計劃」啟動以來，一直對Now United予以大力支持的「星動策展大使」郭富城，更特地到場為一眾成員打氣，見證他們首次踏上沙田馬場亮相圈的表演時刻。
與Now United成員亦師亦友的郭富城，繼10月在錄音室與成員會面、分享唱跳心得後，這日再次與成員重聚，並作熱切交流，城城鼓勵成員說：「之前也有看過你們演出，感受到你們的能量及潛質，相信你們只要努力多加練習，每個細節也用心演繹，一定會獲得成功！作為表演者，最重要享受舞台，就算遇到挫折亦不要氣餒，要吸收不同演繹方式，注意每次演出的好與壞，繼續努力加油。」香港成員曾嘉瑩（Ariel）表示自己今年在Now United的演出中獲得不少寶貴經驗，也開心可以作不同形式的表演，特別感激城城每次的用心提點。她並代表團隊送上兩隻「Now United坐姿小馬毛公仔」予城城留念，感謝他一直以來在舞蹈上及歌曲《Giddy Up》的無私指導。
與舞蹈挑戰優勝者見面
此外，Now United成員早前為宣傳他們的新歌《Giddy Up》而展開的舞蹈挑戰「#GiddyUpDanceChallenge」已圓滿結束，6位舞技出眾的幸運優勝者脫穎而出，分別來自本地、巴西及韓國，他們更獲邀親臨沙田馬場欣賞Now United成員現場演繹《Giddy Up》，成員們還和優勝者見面，大談創作舞蹈挑戰背後的故事及靈感。

更多文章
