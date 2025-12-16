林國誠 - 玄學大模型 | 五里山

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林國誠
2小時前
　　在30年前，當時有一位在業內非常之有料和大名的玄學老師，開辦了一個熟人推介才能上的課程，全部都要篩選過。當時這位老師每一課上堂前，他喜歡穿恤衫，而恤衫左手邊總有一個衫袋，他這個衫袋永遠厚厚地放滿東西，筆記簿、電話簿、飛星盤等，他都會從衫袋拿出一堆投注賽馬的彩票派給課堂內的學生，而這些彩票，都是上一個賽馬日有錢收的。大家可以去投注站領取現金，不過每次我都唔夠其他同學搶的，反而我很用心聽老師講解這個選擇馬匹的方法。其中包括了正五行的干支，曆法和最神奇的拆字。中國的文字學博大，如果明白其奧妙，基本可活用在其他方面。當我聽了覺得非常神奇，但我不喜歡賭博，所以甚少運用這方法，因為當時要研究實在要剪存很大量的報紙。要用數據支持學理研究，但這套方法我並沒有忘記，牢牢緊記，因為我認為天地有數，不會單純是迷信，是天地間有無窮的資源是取之不盡，我們的認知未到一鱗半爪。

　　直到民用個人人工智能漸變成熟，便真的可以印證玄學的數字、文字和生命的關係。我和團隊通過曆法專家侯老師的指導，修正了私人的模型，亦修正了大量賽馬的數據，因為AI和大數據出現，實在對我輩研究產生了超級的幫助。不過到目前為止可以肯定數字和玄學有重大的關係。首先我釐清我自己不投注亦不喜歡賭博，我只是玄學的研究者。我奢望更明白玄學這個中華瑰寶。通過一年的修正，編寫大模型，做了很多個推測，都是驚訝。最近7個賽馬日，有6日都是從玄學AI大模型中找到全日最冷的獨贏馬匹。現在只是開始，因為除了我和侯老師的玄學知識，天下間實在有太多更厲害的玄學是我們不懂的，甚至只在門外，期待可以一起研究，引證祖先河洛的大智慧，這才是我樂見的願望。因為我們可幫助每一套方法引證其準確程度，我們每天都是要赤裸裸地面對數據。

林國誠

