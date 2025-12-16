Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金澤培 - 關愛地球 關懷社區 | 「培」伴前行

金澤培
2小時前
生活 專欄
就氣候變化對地球的影響，斷斷續續還有些爭議。對於鐵路營運者來說，極端天氣的挑戰，卻絕對是不爭的事實。近幾年，突如其來的黑色暴雨造成水浸，今年累計打風14次，已刷新1946年以來的紀錄，當中還包括兩次十號風球。

　　所以推動環保，不僅是因為鐵路與生俱來的綠色DNA，亦因為地球的狀況與我們的生活息息相關。鐵路本身就擁有低碳優勢，然而環保之路總能再多走一步。你可能不知道，每班重鐵列車停站煞車時，部分的動能都會透過「列車能源再生制動技術」回收為電能，所有列車一年所產生的總電力足夠約9萬戶家庭使用一個月。多年來，我們將列車車廂、車站廣告燈廂等更換節能照明，亦推動車站節能、工業電池回收等計劃，又將定期打磨路軌與車輪所產生的鐵屑與鐵粉等回收再造，在公司大大小小的環節中持續引入更多環保元素。

　　我們亦將同樣的關心落實到社群。從早年設置無障礙通道、視障人士引導徑等，到近年在月台座椅加設扶手、加大指示牌字體便利長者，推出「關愛共乘」App等，都是我們致力打造長者友善與無障礙出行環境的表現。

　　走進社區，我們投放資源培育青少年，透過「港鐵小站長」計劃及校園講座，推廣乘車安全及鐵路知識。就着服務基層、扶助弱勢社群，港鐵早在20年前成立「鐵路人鐵路心」義工隊，凝聚同事力量，組織多元化社區服務，共同回饋社會。

　　回看這些年，我有幸在不同崗位推動公司環保、共融、關懷弱勢社群等措施，並參與見證它們逐步演化為現行覆蓋環境、社會及管治的ESG策略，將相關措施更具規模及有系統地融入日常營運。鐵路建設原為紓緩路面擠塞的難題，今天港鐵的角色也從單純的交通解決方案，轉化為推動城市持續前行的力量，用有溫度的服務連結每一位市民。

