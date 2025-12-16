曾安業 - 無私的義工 | 安業興邦

聯合國將「國際義工日」設於每年的12月5日，旨在推動義務工作發展，鼓勵各地政府和團體向義工致敬，並嘉許義工的貢獻。這個饒富意義的日子，讓我回想到不同背景，但同樣偉大的一眾義工。



一個大型運動會得以成功順利舉行，台前的運動員搏盡投入比賽固然受人尊敬，但幕後一眾無名義工，包括義工領袖、義工以及青年團體義工，在接受全方位網上或實體培訓，以熟悉工作環境與應對突發狀況後，積極參與各項工作（涉及現場指引、運動員接待、賽事支援、媒體服務、語言翻譯、場館運作等），在各自負責的領域中默默付出，實值得我們表揚和嘉許。



今屆全運會及殘特奧會部分賽事在香港舉行，在啟德體育園區及其他場館積極參與的義工超過1.5萬人，大家克盡職守，熱心盡責且效率超卓，負責的義務工作發展局和香港志願者協會策劃和推展整個義工計劃，組織及協調工作殊不簡單，實在功不可沒。



關顧社區人人行義



擔任義工的人士從年紀到背景各有不同，共通點均是責任感強烈、熱心服務、無私為社群，而且能配合培訓與活動，好像上屆在杭州舉行的亞運會，本港大學也派出學生代表去當地做義工，加強本港學生對國家發展的了解與認識，讓香港青年發揮英語優勢，除了體育競技以外，與亞洲各地青年加強交流。



另一方面，全城傷心難過的大埔宏福苑火災，大火雖無情但人間有愛。全情投入救災互助的義工們，除了民間無私的義工立即行動，同一時間義務工作發展局在短短數日間收到了超過2.6萬名熱心人士登記，熱心又善心的各界人士隨時候命協助受災市民渡過難關。從為臨時居所清潔搬運家具，提供各式各樣的醫療服務、身心情緒支援，到法律諮詢、保險索償指導等專業服務，全部有賴各界專業的義工支援。



關顧社區，人人行義，這就是無名英雄的無私精神。



曾安業