李純恩 - 毛孩 | 好好過日子

朋友住西貢，屋苑裏有洋鄰居離港他去，家裏養的四隻大狗無法跟隨，便放出消息尋找領養者。



四隻大狗有金毛尋回犬，有拉布拉多，有哈士奇，平時四隻一齊在屋苑裏遛放，跟鄰居的狗都是好朋友。朋友家養一隻哥基犬，前些天先領了金毛尋回犬回家跟牠相處，不料哥基見了金毛並不熱情，顯得有些沮喪，朋友便打算放棄。隔了幾天，聽說四隻大狗已有兩隻被人領去，但剩下金毛和拉布拉多還沒人要，洋鄰居已經退租，還有一天一定要搬走，兩隻還沒人認領的大狗決定送去寵物收容所。



朋友於心不忍，馬上認領了金毛，然後四處張羅，又找到另一個朋友認領了拉布拉多。兩隻狗便都有了新家，不用去收容所了。領養那天正好我也在，只見兩隻大狗似通人性，見了新主人十分乖巧，像孩子一樣粘在身邊。新舊主人交接的時候，牠們靜靜坐在一邊仰頭看看這個看看那個，十分生性。大概這些日子以來狗主一直張羅，毛孩也明白一二。及後到了新家，也表現得十分歡暢，好像放下了心事。朋友家裏便也多了一個成員。



看完大狗回家，坐電梯的時候碰到樓上鄰居，她有一隻柴犬，十二歲，名字跟我家毛孩一樣叫拖肥，聊起近況，說前些日子中風了。經過醫生搶救治療，如今正在慢慢恢復，已經可以側着頭自己慢慢喝水，希望假以時日，漸漸好起來。



這些事情在不養寵物的人聽來或許覺得不以為然，但只要家有毛孩的人，聽了必然留意關心。毛孩進門便是家人，年輕時是你兒女，年歲大了做你長輩，總之開心相處，小心侍候，不會不上心。



李純恩