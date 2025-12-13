譚紀豪 - 何處是樂土？ | 無名指

今年去了幾次台灣，覺得和上世紀我初次踏足已有很大變化，而且越來越好，豈知這日在台北遇到個「話癆」的士司機，跟我抱怨台灣的糟心事，竟從蔣經國時期說起，更絕望到要移民馬來西亞。我沒敢跟他說，我的馬拉華僑朋友感嘆家鄉難發展，寧願跑到香港從頭做起，偏偏香港這幾年正值移民潮，幾十萬人走了，多數去了英國，但人家也不好過，正醞釀大幅加稅，英國人也想移民……



你睇人好，人睇你好。於是全世界移來移去，翻過一座山才發現山的另一邊不外如是，於是又翻下一座山，或索性原路返回。有時去旅行，也會覺得當地某些東西真好，怎麼香港那些差，偶爾甚至有「不如搬過來」的想法，但移民或旅居有諸多瑣事處理，想起就心煩。既然人搬不過去，可否把人家優點搬回香港呢？



在上海，連老太太都把乾垃圾和濕垃圾分得清清楚楚，香港搞了那麼多年垃圾分類還是迷迷糊糊，「垃圾徵費」更遙遙無期，實在很尷尬。我去台灣每晚都逛夜市，其實「夜市經濟」才搞了40年，但做到遍地開花，香港的夜繽紛口號叫了幾個月之後，好像只剩一段廟街的小食攤，還不如原來坐在馬路邊食海鮮有特色。再看首爾近年整合市內健行資源頗有成效，既鼓勵全民運動，亦連結景點發展旅遊，一箭雙雕。反觀香港推廣「四山」，都是既有路段，其中山頂和昂坪本來就是熱門景點，政府計劃用一年半時間，加設路標和旅遊資訊牌……



這個世界有樂土嗎？也許沒有，但是我們值得更好的香港。（IG︰tamkeiho）



資深唱片人兼樂迷

譚紀豪