李純恩 - 吃在上海 | 好好過日子

朋友聖誕節去上海度假，問我有甚麼餐廳飯店介紹。



在上海，早餐可以吃碗麵。上海的麵館早上五點多六點就開門了。我常去的一間叫「大眼麵館」，在上海有不少分店，上網一查就知道。這間麵館的「麵澆頭」每碗都是現炒的，我每次去必吃他們的「大腸麵」，麵湯濃郁，大腸炒得特別入味，26塊錢一碗，如嫌大腸不夠，再加26塊錢單炒一份大腸，足矣。「大眼麵館」旁邊還有「大眼包子」，是同一間店，2塊5毛錢一個鮮肉大包好吃極了。麵館開到凌晨四點，不去吃早餐也可以吃消夜。



「佳家湯包」現包現蒸的小籠包是我每次去上海必食之物，現在是大閘蟹季節，他們的蟹粉小籠包真是一絕。這次剛到上海就去吃了一次，臨上飛機前忍不住又吃一次。「佳家」總店在黃河路，人多時要排隊。我喜歡去靜安寺後面的「晶品商場」美食廣場的分店，每天早上十點開門，不用等位。



天平路「老吉士」的上海菜是一流的，如果訂到位，不要錯過。他們在新天地有間店叫「吉士星座」（就是以前的「新吉士」），那裏的上海菜也十分好，好得我一星期連吃了兩頓。至於甚麼菜好吃，到了店裏找他們的王經理，問他我吃過甚麼就可以了。鎮寧路的「福1088」也是好得無話可說的上海菜館，他家的熏魚已成經典，以前用青魚做，這次去改成用䱽魚做，口感味道更上一層樓，吃過了念念不忘。



武康路的「龍門陣」是上海最佳川菜館，這次去吃了兩道非常驚喜的新菜，一道是「豆苗炒豬肝」，一道是「韭黃炒腰花」，真是吃過忘不了。「龍門陣」是川菜館加酒吧，吃飯前可以先去喝一杯，那裏臨街有個大陽台，陽台外是漂亮的法國梧桐樹，梧桐樹下是優雅的武康路，叫一杯店裏著名的羅勒雞尾酒，憑欄輕啜，那種風情，也只有上海了。



李純恩