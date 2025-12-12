馮應謙 - 天然草本染髮新體驗 | 花樣男教授

有白頭髮，本來染髮就能解決問題，但總擔心染髮劑裏化學成分太多，怕對頭皮太刺激、引起敏感，所以我通常都隔幾個月才染一次。最近經朋友介紹，知道有一間專門用純天然草本染髮劑的髮型屋，於是就去試了一下。



想遮蓋白頭髮，原來並不是把「黑色素」直接染進髮絲，而是把綠色的草本染髮劑均勻塗在頭髮上。最神奇的地方是，染完當下，白頭髮竟然變成了綠色。專業染髮哥哥說，草本精華會慢慢滲入髮芯，經過一兩天，植物成分氧化後，頭髮顏色自然會變深。果然，兩天後白髮就幾乎看不見了。



整個染髮流程大約一個半小時，當中有半小時是「焗色」時間，我還可以舒服地躺着休息。然後就是沖洗，這時會發現有些白髮還沒完全變色，還要再來15分鐘的「補色」，最後再用髮油鎖色。洗頭也是用天然洗髮水，不止保護頭髮，草本成分還能舒緩頭皮。吹乾後，染髮哥哥還特地在我頭皮上塗了營養液，說是幫助頭髮生長。



總結來說，這種有機天然草本染髮，更像是一個頭皮、頭髮的護理療程，和以往擔心染髮傷頭皮的經驗完全不同。唯一要堅持的是，它不像化學染髮那樣能維持兩三個月，有機染髮通常需要每個月剪髮後就要重染一次。畢竟天然的東西，需要時間和耐心慢慢養成。



馮應謙