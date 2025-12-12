郭志仁 - 多謝正印成全 | 九宮格

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭志仁
3小時前
生活 專欄
　　金融界R先生，正印女友是典型內向I型人，安靜、戀家、不愛熱鬧，更怕應酬。這樣的性格，令R先生有機可乘，讓另一位「情人」得以名正言順，陪他出席大大小小的場合。  

　　無論是機構酒會還是朋友飯局，正印女友總是笑着婉拒：「你去啦，我喺屋企煲劇就得。」對她來說，與其在人群中寒暄，不如在家泡一杯茶看一套劇，世界井然安靜。偏偏，R先生的社交生活繁盛得如蜘蛛網，飯局、演唱會、話劇、講座，通通都有興趣。

　　最近，每次R先生出現的場合，都多了一位固定伴侶，一位習慣在陌生人中自信微笑、談吐自然的情人。她不是正印，但看起來卻比正印更稱職。同事朋友都見過這位情人，也喜歡這樣奇妙的平衡，大家不必再費神記住，哪一次飯局是正印、哪一次是情人，也不用冒着口誤風險替他圓謊。  

　　正印女友的內向，成了壞男人最理想的掩護，大時大節不用找藉口分身。聖誕臨近，他都可以理直氣壯陪情人。那條總讓人頭痛的分界線，早已由女友親手擦掉。 

　　各位內向的 I 人要謹記，無論你多怕人，也請偶爾出席另一半的聚會，讓朋友知道你見過你。這不但是陪伴，更是為自己留下一個位置，劃下實在界線。當你選擇不在場，總會有人替你出現。 

　　「女友一走過，鄰坐空位都可以坐一坐。」陳慧琳－－《最佳位置》

郭志仁

