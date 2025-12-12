Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Titus - 「執平貨」 | 錶奇立異

錶奇立異
錶奇立異
Titus
3小時前
生活 專欄
內容

　　許多外國人對亞洲人都有一個普遍的刻板印象，甚至不少亞洲的棟篤笑藝人也曾在表演中提及：那就是亞洲人，尤其是上一輩，特別喜歡貪小便宜，最愛「執平貨」。的確，不論在任何事情上，亞洲人都比較著重開支與價值之間的比例，總希望以最少的金錢換取最大的價值。其實，有誰不想呢？

　　「價值」是很主觀的，而且會隨着環境，時間，或喜好易變。舉個例子，我的第一隻手錶意義非凡，可說是無價之，但對其他人來說也許是平凡無奇。又例如一塊普通的麵包，當你處身荒山野嶺，又肚餓時，那份麵包的價值就變得很高了。在手錶的層面，某程度上都是一樣的。有人願意高價競投，只為滿足情懷；也有人「俾多一蚊都不肯」。而這就是拍賣會存在的意義，讓「價值」由當下的買家共同定義。

　　11月是拍賣會非常精彩的一個月，因為除了有網上拍賣，還有實體現場拍賣。規模會比較大些。規模越大，吸引力越大，拍賣的錶款自然更有趣。我有幸被邀請到不同的拍賣會展覽，欣賞他們的拍賣錶款，真是大開眼界。

　　過去一直關注拍賣會卻遲遲未踏出第一步；今次我看中了一隻芝柏的三橋陀飛輪，終於行了勇敢的一步，參加了拍賣。興奮的我，雖然因工作未能親身出席拍賣會，但全程都有看網上直播及在實時網上拍賣。每隻錶平均競投一至兩分鐘，真的不能眨眼。最後，期望很高的我卻空手而回，因為價錢很快已經超越我的心儀價錢了。

　　令我驚訝的是，在拍賣會當中，我看到很多錶款在市場以下的價錢成交。在這資訊價格透明的市場還有低於市價的交易，我想，大概只會拍賣會才找到吧。拍賣會就像自成一格的小宇宙，那一刻的情緒、競爭、猶豫與果斷，都能影響成交價。或許，這正是拍賣的魅力所在；價值不僅在於物，而在於人。所以下次不妨留意一下拍賣會，你永遠不知道下一個「執平貨」的幸運兒會不會就是你。

Titus

