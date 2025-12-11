KellyChu - 匠人級工藝與暖心人情味成追憶 深水埗183年「遮王」新藝城月底結業 | Executive日記

本港不少老字號隨着時代變遷都相繼消失於我們生活之中。位於深水埗有「遮王」之稱嘅「新藝城」宣布本月底結束營業，消息引起網民紛紛表達不捨。新藝城在清朝道光22年間於廣州創立，擁有183年歷史，有網友表示傘店歷史悠久、款式齊全，把把遮都襟用，其傘骨設計更是無得頂，可抵禦強風吹襲都不爛，對於如此工藝即將消逝，深感惋惜。



新藝城係本港少數仍提供修傘服務嘅傳統老店，雨傘款式由實惠到高檔級數都應有盡有。有網民日前分享指新藝城即將結業，店主邱伯透露「做埋呢個月就退休了」，得知後深感惋惜，「聽佢耐心教開遮閂遮已經值回票價」，並深切感受到「佢真係好愛惜啲遮」。事主亦提到，傘店即將結業，現正進行買3送1清貨優惠；面對又一間老店消失，亦不禁慨歎現代人物質豐盛，「遮爛咗買過都唔肉痛」，導致「市面上充斥住平價貨，靚嘅貴嘅就變得乏人問津」。



帖文引起熱議，有網民稱新藝城「歷史悠久、款式齊全，把把遮都襟用，環境非常有歷史嘅味道」，並強調佢喺香港「具有重要影響力嘅地位」，認為「每一把遮都有匠人級嘅工藝」，更盛讚其擁有「世一嘅傘骨設計同抵抗大風嘅力量」。曾幫襯過新藝城嘅網民就分享與邱伯嘅暖心經歷，有人留言說：「搵過佢整遮，整好後佢係好耐心教點樣開閂把遮先襟用」。對於呢間承載着香港歷史和人情味嘅老店即將消失，大家都感到「好可惜」。



KellyChu