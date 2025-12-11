Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 匠人級工藝與暖心人情味成追憶 深水埗183年「遮王」新藝城月底結業 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
5小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　本港不少老字號隨着時代變遷都相繼消失於我們生活之中。位於深水埗有「遮王」之稱嘅「新藝城」宣布本月底結束營業，消息引起網民紛紛表達不捨。新藝城在清朝道光22年間於廣州創立，擁有183年歷史，有網友表示傘店歷史悠久、款式齊全，把把遮都襟用，其傘骨設計更是無得頂，可抵禦強風吹襲都不爛，對於如此工藝即將消逝，深感惋惜。

　　新藝城係本港少數仍提供修傘服務嘅傳統老店，雨傘款式由實惠到高檔級數都應有盡有。有網民日前分享指新藝城即將結業，店主邱伯透露「做埋呢個月就退休了」，得知後深感惋惜，「聽佢耐心教開遮閂遮已經值回票價」，並深切感受到「佢真係好愛惜啲遮」。事主亦提到，傘店即將結業，現正進行買3送1清貨優惠；面對又一間老店消失，亦不禁慨歎現代人物質豐盛，「遮爛咗買過都唔肉痛」，導致「市面上充斥住平價貨，靚嘅貴嘅就變得乏人問津」。

　　帖文引起熱議，有網民稱新藝城「歷史悠久、款式齊全，把把遮都襟用，環境非常有歷史嘅味道」，並強調佢喺香港「具有重要影響力嘅地位」，認為「每一把遮都有匠人級嘅工藝」，更盛讚其擁有「世一嘅傘骨設計同抵抗大風嘅力量」。曾幫襯過新藝城嘅網民就分享與邱伯嘅暖心經歷，有人留言說：「搵過佢整遮，整好後佢係好耐心教點樣開閂把遮先襟用」。對於呢間承載着香港歷史和人情味嘅老店即將消失，大家都感到「好可惜」。

KellyChu

最Hit
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
影視圈
14小時前
美國減息｜聯儲局將公布議息結果
美國減息｜聯儲局公布減息0.25厘符預期  明年和後年各減息一次
宏觀經濟
4小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
15小時前
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
影視圈
9小時前
連鎖酒樓兩餸飯外賣優惠$38起！送飲品或例湯 晚市小菜$30起 1種身份再平啲
連鎖酒樓兩餸飯外賣優惠$38起！送飲品或例湯 晚市小菜$30起 1種身份再平啲
飲食
15小時前
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
生活百科
18小時前
大家樂雙12下午茶優惠！$22歎炸雞髀+金蜜雞翼 晚市老火湯小菜餐減$8
大家樂雙12下午茶優惠！$22歎炸雞髀+金蜜雞翼 晚市老火湯小菜餐減$8
飲食
13小時前
新聞女王2丨龔慈恩一鏡到底11分鐘演出成教科書級數示範 11種情緒轉折演技封神 被力推為最佳女配角
新聞女王2丨龔慈恩一鏡到底11分鐘演出成教科書級數示範 11種情緒轉折演技封神 被力推為最佳女配角
影視圈
12小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
生活百科
16小時前
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
影視圈
15小時前
更多文章
張本美和挑戰抓沙包小遊戲。
KellyChu - 乒乓球星雲集紅館 賽前晚宴抓沙包夠「地道」 | Executive日記
　　世界乒乓球職業大聯盟（WTT）年終總決賽，首度落戶香港舉行，昨起一連5日於紅館展開。各位參賽球手亦早已來港準備，賽會周一先舉行抽籤儀式，晚上再辦歡迎晚宴，讓選手們喺交手之前互動破冰，聯誼場面好不歡樂。 　　賽會昨早於社交媒體上載歡迎晚宴片段，從畫面中見到大家除咗享受美食，活動現場仲有唔少趣味遊戲，多位外國選手都一齊試打麻將，笑得好開心；孫穎莎、張本美和、王曼昱等人則挑戰抓沙包小遊戲，考驗
5小時前
Executive日記