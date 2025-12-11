楊立門 - 本地文化在東九 | 慢活時代

香港的文化表演場地長期供不應求，西九文化區的規劃中有多個大小場館，但規劃歸規劃，擾攘了十幾年，現在落成啟用的表演場地就只有戲曲中心和一個「自由空間」，要待包括幾個大小劇院的「西九演藝中心」落成後整個文化區才會初見規模，而且音樂廳仍遙遙無期。最近東九龍文化中心落成可說是久旱逢甘霖，因為整個涵蓋觀塘、黃大仙、將軍澳的區域，長久以來只有一個細小的牛池灣文娛中心。



康樂文化署特別委約創作了一台原創音樂劇來為這座文化中心誌慶，名為《一束光—高錕的記憶》，在有1300多個座位的主場館上演了十幾場，反應不錯，我上周末看的那場上座率應有9成多。這劇的創作主題和台前幕後人員十分本地化，高錕是個香港人引以為傲的科學家，而劇本和歌曲都是本地原創作品，並由幾位很有質素的本地演員和歌手擔綱演出，包括炎明熹、葉巧琳和海兒等。特別要提一下男主角鄭君熾，他曾經憑《大狀王》奪得舞台劇最佳男主角，是個唱做俱佳的演員。這劇的編劇和導演雖沒有給觀眾甚麼大驚喜，原創音樂不過不失，有兩首頗悅耳的歌曲。整體算是個很有誠意和製作認真的作品，很適合作為開幕劇，希望以後有機會重演。



順帶一提，這座文化中心的設計也是出自本地建築師之手，就是設計香港故宮博物館的嚴迅奇，質素有一定保證。東九文化中心算是有個不錯的開局，希望政府和文化界多加善用，把它打造成為一個新的文化地標。



前資深公務員

現任時事評論員

音樂人

楊立門