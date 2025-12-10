黃思敏 - 便秘最新飲食指引 | 營爆生活

英國營養師協會於2025年10月發表最新的《成人慢性便秘飲食指引》，整合75個隨機對照試驗（RCTs），整理出59項科研實證的飲食建議，當中包括服用洋車前子補充劑、特定益生菌菌株、氧化鎂補充劑、奇異果、黑麥麵包及高礦物質含量的水，去改善便秘。



常聽到有人問：「甚麼水果通便？」現在我們終於有科研實證的答案了——奇異果！該指引回顧相關研究時發現，奇異果的通便效果比洋車前子補充劑更優勝，而且沒有纖維補充劑的常見副作用如肚脹、腹痛、腸氣脹。建議便秘人士可以每日進食兩至三個奇異果並持續四星期。



為甚麼奇異果能改善便秘？這似乎與其高纖維及高含水量，以及一種名為actinidin（促凝蛋白酶）的酵素有關。奇異果可能透過多種方式改善腸胃蠕動，包括：加快胃排空、促進actinidin所帶來的蛋白質消化、改變腸道微生態，以及透過蛋白酶活化的訊號傳導機制增加腸道蠕動。



慢性便秘並非小問題，它會大幅影響生活質素，許多人因長期不適，影響胃口，感到困擾又會覺得難於啟齒。期望這指引為醫學界及便秘病人提供清晰、實際及具科研實證的建議。



近年亦有研究指出，透過每日進食兩個奇異果，短至四日之間情緒已大幅改善，主要因為足夠維他命C攝取對改善情緒有幫助。不要忽視飲食上每個小改變，可以帶來大改善。香港人這段時間好好照顧自己身體，梳理自己情緒，保重！



黃思敏