李居明 - 馬肖馬年值太歲 馬不停蹄 | 李居明大師會客室

有讀者問，市面上已見到很多運程書了，我的運程書幾時出版？再過半個月吧！我的《馬年運程》將於12月底正式推出！敬請期待！



徇眾要求，我率先公布十二生肖中馬肖的運程。2026年是馬肖朋友的本命年，是「值太歲」、「刑太歲」的一年。「值太歲」是當值的意思，他們在來年會非常忙碌，基本上事事與他有關，等如當班長或領袖，有使命感，也是壓力重重。



馬肖朋友有兩個特點。其一是愛記仇，他們可以記仇一輩子；其二是有秘密不要向馬肖的朋友說，他們守不了秘密，原因關乎他們的直性子，在是非地裏最容易「衰多口」，馬年值太歲，他們更是馬不停蹄、直來直去！屬馬的人永不言敗，永遠不服輸，他打麻將必須贏了才會離開。娛樂界屬馬的明星有黎明、許冠文、林青霞、黎芷珊等，中國首富鍾睒睒也是屬馬！



馬肖人在明年的凶星有「劍鋒」和「伏屍」，名字有點嚇人，但「劍鋒」的影響其實可能只是刮鬍子時破了皮。刑太歲是刑害的意思，也等如「七煞」，像刀一樣會傷害自己，包括被別人的話「刺痛、刺激」的意思。馬肖朋友的性格不甘受氣，唯一讓他受氣的是另一半，所以，如果馬男受老婆氣是有好處的，那是幫他化是非！



馬肖朋友明年的吉星有「金匱」和「將星」。金匱是個大財箱，意味會有錢。將星是指大將，對打工仔和老闆都有好處，前者是成為老闆的大將而備受重用，至於老闆有大將可用，更是如虎添翼！



香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。

