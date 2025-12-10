李純恩 - 道德沒有高地 | 好好過日子

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩
21分鐘前
生活 專欄
　　這天小朋友在網上看到「佔領道德高地」這個名詞，問我甚麼樣的人會喜歡佔領道德高地？我告訴他：沒有道德的人。

　　道德其實沒有甚麼高地不高地，但有的人會製造道德高地。但凡有甚麼事情發生，當其他人都在用常理去對待處理的時候，這些人會特意將事情跟道德扯上關係，故意將道德標準拔高，然後第一個爬上去，站在上面做個佔領者。之所以要這麼做，並非這種人特別有道德，而是以為佔領了那個自製的道德高地之後，不但把自己裝扮成道德高尚之人，還可以居高臨下去譴責別人，說別人不道德。

　　如此一來，在不明事理的群眾眼裹，這個人就偉大高尚了，他說的話就正確了，盲從者便會跟着他起哄了。這也是為甚麼政客最喜歡搶佔道德高地的原因，他們要給人站在道德高地的印象，站上去了，他們就成了道德代言人，然後就可以便宜行事，為自己撈資本，也可以對對手進行道德綁架，讓盲從者們去攻擊。

　　除了政客，也總會有些整天想令人覺得自己「高尚」的人喜歡佔領道德高地，他們總是在等待機會顯示自己高尚，一旦機會來了，馬上說出一些連聖人都會臉紅的言論，指責一切「不道德行為」。這種人網上最多，自以為做了正義化身，但經不起常理推敲，結果往往被罵得狗血淋頭。畢竟明白事理的人還是很多的。

　　道德就是道德，沒有甚麼高地。一有甚麼事情就想站上道德高地的人總是別有用心的。如果這種人你都相信，那就只有蠢責自負了。

李純恩

