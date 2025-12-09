Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 災後逾131萬人投票 陸啟康哽咽：對議員有期望 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

立法會選舉塵埃落定，地區直選投票率達31.9%，超過上屆的30.2%，有逾131萬人投票，而全日投票過程暢順，幕後功臣係選管會主席陸啟康（見圖），佢總結今次選舉安排時，形容係宏福苑大火災後，仲有咁多人出來投票，係對新一批議員有期望，說時不禁哽咽。

　　立法會選舉通宵點票，花咗6個半小時，喺清晨6時前完成，全部90個議席產生。陸啟康早上7時見記者，話選管會非常滿意點票進度。佢總結時一度哽咽，其後解釋係因為舉辦一次選舉並不容易，指喺社會氣氛沉重之下，有130萬人走出來投票，相信佢哋都對新一屆議員有期望，所以令他有些感觸。他認為，完成新一屆立法會選舉意義重大同深遠，係香港復常的第一步，希望為香港市民帶來正能量，亦寄語新一屆議會要履行職務，與特區政府一同建設更美好家園。

　　大火無情，大家唔會忘記死難者，更加要吸取教訓，社會上下要合力堵塞火患漏洞，而新一屆立法會議員呢方面肩負好大嘅功能，大家要同舟共濟，團結為香港，建設更安全更美好嘅未來，讓社會盡快癒合。

KellyChu

最Hit
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍逃命
即時國際
4小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
17小時前
佘詩曼上海食飯被偷拍警覺性強  反應意想不到見真實人品  穿緊身上衣盡現曲線如少女
佘詩曼上海食飯被偷拍警覺性強  反應意想不到見真實人品  穿緊身上衣盡現曲線如少女
影視圈
10小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
13小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜預訂新大門無屋可裝 荃灣店家人情味滿瀉 向災民全單退款 網民讚良心公司
大埔宏福苑五級火｜預訂新大門無屋可裝 荃灣店家人情味滿瀉 向災民全單退款 網民讚良心公司｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
連鎖快餐店見阿叔撿食二手飯陷掙扎 良心食客最終一「尷尬」舉動 獲網民讚爆：唔需要介懷
連鎖快餐店見阿叔撿食二手飯陷掙扎 良心食客最終一「尷尬」舉動 獲網民讚爆：唔需要介懷
飲食
15小時前
紀念活動在夏威夷舉行。美聯社
美國紀念珍珠港事件84周年 首度沒有倖存者出席
即時國際
13小時前
開播近25年的廣東話長壽劇《外來媳婦本地郎》7日播出大結局。微博
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
11小時前
TVB「人夫視帝」北上長住跟家人分隔兩地  被捕獲頹爆吸煙心事重重  明顯消瘦令人擔心
TVB「人夫視帝」北上長住跟家人分隔兩地  被捕獲頹爆吸煙心事重重  明顯消瘦令人擔心
影視圈
7小時前
更多文章
港鐵於上水站出入口附近展示橫額及指示牌。
KellyChu - 九巴多條路綫延長服務 助選民投票 港鐵頭班車早發 撐票站人員 | Executive日記
昨天係立法會換屆選舉投票日，為便利市民前往投票站，港鐵同九巴都有特別交通安排。港鐵昨晨特別安排多條路綫提早開出頭班車，亦在上水站出入口附近展示橫額及指示牌，協助乘搭跨境鐵路嘅選民前往投票。九巴多條巴士路綫也延長服務時間。 　　為配合選舉，港鐵昨晨特別安排多條地鐵綫路提早開出頭班車，隨屯馬綫烏溪沙往屯門首班列車於5時02分開出，其他鐵綫路亦陸續投入服務，接載票站人員前往位於港九新界各區所屬票站
2025-12-08 02:00 HKT
Executive日記