KellyChu - 災後逾131萬人投票 陸啟康哽咽：對議員有期望 | Executive日記

立法會選舉塵埃落定，地區直選投票率達31.9%，超過上屆的30.2%，有逾131萬人投票，而全日投票過程暢順，幕後功臣係選管會主席陸啟康（見圖），佢總結今次選舉安排時，形容係宏福苑大火災後，仲有咁多人出來投票，係對新一批議員有期望，說時不禁哽咽。



立法會選舉通宵點票，花咗6個半小時，喺清晨6時前完成，全部90個議席產生。陸啟康早上7時見記者，話選管會非常滿意點票進度。佢總結時一度哽咽，其後解釋係因為舉辦一次選舉並不容易，指喺社會氣氛沉重之下，有130萬人走出來投票，相信佢哋都對新一屆議員有期望，所以令他有些感觸。他認為，完成新一屆立法會選舉意義重大同深遠，係香港復常的第一步，希望為香港市民帶來正能量，亦寄語新一屆議會要履行職務，與特區政府一同建設更美好家園。



大火無情，大家唔會忘記死難者，更加要吸取教訓，社會上下要合力堵塞火患漏洞，而新一屆立法會議員呢方面肩負好大嘅功能，大家要同舟共濟，團結為香港，建設更安全更美好嘅未來，讓社會盡快癒合。



