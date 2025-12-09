李純恩 - 「商務中心」 | 好好過日子

在酒店裏看見「商務中心」的牌子，感覺恍如隔世。



曾幾何時，人到外地，一進酒店的第一件事就是問商務中心在哪裏，因為我要傳稿，商務中心裏有傳真機。那時候，寫稿的人只要聽見有傳真機心就定了，不然的話就要跑出去到處找傳真機。比如在日本的溫泉區，溫泉酒店不但沒有商務中心，有的甚至連國際傳真的電話線都不裝，寫了稿想要傳回香港報館，只有跑出去一家家便利店找，找到一家有國際長途電話線連接的傳真機，會像中了彩票那麼高興。



即使在城市裏，酒店有長途電話線，但也不是每個職員都搞得清楚應該怎樣幫我把稿件傳真到香港。有一次在札幌的酒店寫完四篇稿，因為太晚，商務中心的職員收工了，要傳真只有去大堂。我把稿件交給酒店前台職員，然後出去吃一碗拉麵，等吃完拉麵回來，三個職員還圍着櫃枱旁那台傳真機忙碌，四篇稿只傳了兩篇。他們不知道問題出在哪裏，我也不知道他們問題在哪裏，他們又不大敢讓我去碰那台傳真機，結果另外兩篇要等到第二天商務中心開門才搞掂。



這就是為甚麼當年我住進青島香格里拉酒店，見到房間裏竟然專門為我裝了一部傳真機大為感動的原因，這份溫情一直記到今天。



今天人們只要有手機和平板電腦，等於隨身帶着個商務中心。幫襯酒店商務中心的人應該不多了，我也好像已經忘了這件事，直至在酒店裏瞥見「商務中心」的牌子，記憶被叫醒，才想到它當年是那麼重要。



李純恩