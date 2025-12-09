Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 「商務中心」 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　在酒店裏看見「商務中心」的牌子，感覺恍如隔世。

　　曾幾何時，人到外地，一進酒店的第一件事就是問商務中心在哪裏，因為我要傳稿，商務中心裏有傳真機。那時候，寫稿的人只要聽見有傳真機心就定了，不然的話就要跑出去到處找傳真機。比如在日本的溫泉區，溫泉酒店不但沒有商務中心，有的甚至連國際傳真的電話線都不裝，寫了稿想要傳回香港報館，只有跑出去一家家便利店找，找到一家有國際長途電話線連接的傳真機，會像中了彩票那麼高興。

　　即使在城市裏，酒店有長途電話線，但也不是每個職員都搞得清楚應該怎樣幫我把稿件傳真到香港。有一次在札幌的酒店寫完四篇稿，因為太晚，商務中心的職員收工了，要傳真只有去大堂。我把稿件交給酒店前台職員，然後出去吃一碗拉麵，等吃完拉麵回來，三個職員還圍着櫃枱旁那台傳真機忙碌，四篇稿只傳了兩篇。他們不知道問題出在哪裏，我也不知道他們問題在哪裏，他們又不大敢讓我去碰那台傳真機，結果另外兩篇要等到第二天商務中心開門才搞掂。

　　這就是為甚麼當年我住進青島香格里拉酒店，見到房間裏竟然專門為我裝了一部傳真機大為感動的原因，這份溫情一直記到今天。

　　今天人們只要有手機和平板電腦，等於隨身帶着個商務中心。幫襯酒店商務中心的人應該不多了，我也好像已經忘了這件事，直至在酒店裏瞥見「商務中心」的牌子，記憶被叫醒，才想到它當年是那麼重要。

李純恩

最Hit
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍逃命
即時國際
4小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
17小時前
佘詩曼上海食飯被偷拍警覺性強  反應意想不到見真實人品  穿緊身上衣盡現曲線如少女
佘詩曼上海食飯被偷拍警覺性強  反應意想不到見真實人品  穿緊身上衣盡現曲線如少女
影視圈
10小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
13小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜預訂新大門無屋可裝 荃灣店家人情味滿瀉 向災民全單退款 網民讚良心公司
大埔宏福苑五級火｜預訂新大門無屋可裝 荃灣店家人情味滿瀉 向災民全單退款 網民讚良心公司｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
連鎖快餐店見阿叔撿食二手飯陷掙扎 良心食客最終一「尷尬」舉動 獲網民讚爆：唔需要介懷
連鎖快餐店見阿叔撿食二手飯陷掙扎 良心食客最終一「尷尬」舉動 獲網民讚爆：唔需要介懷
飲食
15小時前
紀念活動在夏威夷舉行。美聯社
美國紀念珍珠港事件84周年 首度沒有倖存者出席
即時國際
13小時前
開播近25年的廣東話長壽劇《外來媳婦本地郎》7日播出大結局。微博
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
11小時前
TVB「人夫視帝」北上長住跟家人分隔兩地  被捕獲頹爆吸煙心事重重  明顯消瘦令人擔心
TVB「人夫視帝」北上長住跟家人分隔兩地  被捕獲頹爆吸煙心事重重  明顯消瘦令人擔心
影視圈
7小時前
更多文章
李純恩 - 城市人 | 好好過日子
　　上海靜安香格里拉酒店的行政酒廊在55樓，居高臨下可以270度俯瞰魔都景色。腳下是上海最繁華的南京西路地段，遠眺更可以看到浦東陸家嘴金融區的摩天大廈。有時在那裏吃早餐的時候，晨霧未散，城市跟人一樣，尚在朦朧之中，遠近密集的樓房有隱有現，被作家王安憶稱作「城市精靈」的鴿子一群群翻飛於其中，忽來忽往，人和城都有點飄。 　　到了黃昏，夕陽從西邊照來，眼前一片金黃，尤其是有些高樓大廈金色的玻璃幕牆
2025-12-08 02:00 HKT
好好過日子