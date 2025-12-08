李丞責 - 吉祥物 真的有用？ | 李丞責博士玄學信箱

問：李師傅你好，一直很好奇所謂的「吉祥物」是否真的有用？如新年有財神、金元寶，開張要舞龍舞獅，聖誕節都會放聖誕樹等等。如果我一切從簡，甚麼都不放，會不會有影響？

首先，我們要明白一個概念：《易經》有云：「在天成象，在地成形。」世間萬物，往往先有「意象」，後有「形體」。所謂的吉祥物，本質上是一個「能量的聚焦點」。



在玄學的層面上，這其實探討的是「心」與「物」的關係。任何物件的力量都不是憑空而來，而是來自──人的投射。我們賦予一個物件甚麼象徵，它就承載甚麼能量；我們相信甚麼，它就成為那個信念的載體。人類自古便懂得透過象徵物件來集中意念，轉化情緒，甚至提升士氣。



為甚麼知名品牌都有其代表公仔？因為人類的意念是發散的，我們需要一個具體的形象，將大家的關注力、歡喜心聚焦在一起。當全世界的人都看着奧運吉祥物歡呼，那個公仔就承載了億萬人的正面情緒，變成了一個強大的能量發射塔。



傳統習俗亦是同理。新年放財神、店舖開張舞獅，是因為千百年來，無數華人都將「富足」、「熱鬧」、「興旺」的願力投射在這些形象上。當你擺放這些物品時，你其實是接通了這個巨大的「正能量雲端」。就像聖誕樹之於聖誕節，樹本身是木頭，但它承載了全球對於溫馨節日的嚮往。



歷史上著名的「畫龍點睛」故事，南朝畫家張僧繇在牆上畫龍，本無生命，但一點上眼睛（注入意念與靈魂），龍即破壁飛去。這雖是傳說，卻道出了玄學真諦：物本無心，人賦其神。



沒有吉祥物不等於沒有運，只要心境安定、方向清晰，你的能量仍是完整。但若能善用，把心裏的善念投射其上，它們便能反過來感染環境，這就是「境隨心轉」的奧秘。



著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。

李丞責