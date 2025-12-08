Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞責 - 吉祥物 真的有用？ | 李丞責博士玄學信箱

李丞責博士玄學信箱
李丞責博士玄學信箱
李丞責
4小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

問：李師傅你好，一直很好奇所謂的「吉祥物」是否真的有用？如新年有財神、金元寶，開張要舞龍舞獅，聖誕節都會放聖誕樹等等。如果我一切從簡，甚麼都不放，會不會有影響？

　　首先，我們要明白一個概念：《易經》有云：「在天成象，在地成形。」世間萬物，往往先有「意象」，後有「形體」。所謂的吉祥物，本質上是一個「能量的聚焦點」。

　　在玄學的層面上，這其實探討的是「心」與「物」的關係。任何物件的力量都不是憑空而來，而是來自──人的投射。我們賦予一個物件甚麼象徵，它就承載甚麼能量；我們相信甚麼，它就成為那個信念的載體。人類自古便懂得透過象徵物件來集中意念，轉化情緒，甚至提升士氣。

　　為甚麼知名品牌都有其代表公仔？因為人類的意念是發散的，我們需要一個具體的形象，將大家的關注力、歡喜心聚焦在一起。當全世界的人都看着奧運吉祥物歡呼，那個公仔就承載了億萬人的正面情緒，變成了一個強大的能量發射塔。

　　傳統習俗亦是同理。新年放財神、店舖開張舞獅，是因為千百年來，無數華人都將「富足」、「熱鬧」、「興旺」的願力投射在這些形象上。當你擺放這些物品時，你其實是接通了這個巨大的「正能量雲端」。就像聖誕樹之於聖誕節，樹本身是木頭，但它承載了全球對於溫馨節日的嚮往。

　　歷史上著名的「畫龍點睛」故事，南朝畫家張僧繇在牆上畫龍，本無生命，但一點上眼睛（注入意念與靈魂），龍即破壁飛去。這雖是傳說，卻道出了玄學真諦：物本無心，人賦其神。

　　沒有吉祥物不等於沒有運，只要心境安定、方向清晰，你的能量仍是完整。但若能善用，把心裏的善念投射其上，它們便能反過來感染環境，這就是「境隨心轉」的奧秘。　　 

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責

最Hit
立法會選舉結果即時更新︱旅遊界功能界別：「劍神」江旻憓當選 力壓對手馬軼超
政情
7小時前
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
02:20
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
政情
5小時前
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
12小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
20小時前
許紹雄喪禮被洩場內細節 女兒許惠菁表不滿後男星錢翰群急忙道歉：沒想到因此傷害人
許紹雄喪禮被洩場內細節 女兒許惠菁表不滿後男星錢翰群急忙道歉：沒想到因此傷害人
影視圈
12小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
11小時前
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
飲食
20小時前
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-06 11:21 HKT
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
飲食
2025-12-06 09:00 HKT
立法會選舉．投票率︱截至晚上9時半 地區直選投票率30.43% 超越上屆總投票率30.2%
立法會選舉．投票率︱地區直選總投票率31.90% 投票人數131萬 比上屆少約3萬人
政情
7小時前
更多文章
李丞責 - 水晶鏈斷了 是不好兆頭？ | 李丞責博士玄學信箱
問：李博士，最近我戴的水晶忽然斷掉了，珠子散落一地，請問是不是不好的兆頭？該如何處理？ 　　​在中華傳統文化中，對於貼身佩戴的玉石、護身符或風水物品若發生破損，往往有一種更溫暖的解讀，那便是「擋災」。 　　​民間自古流傳許多「碎玉保平安」的說法。相傳古代有將士在戰場上遭遇險境，歸來後發現胸前的玉佩已離奇震碎，人卻毫髮無傷。《列子·湯問》中記載，有人佩戴玉器，玉碎而人無恙，被認為是玉替主
2025-12-01 02:00 HKT
李丞責博士玄學信箱