KellyChu - 冷鋒周末襲港 周日急降至15℃ | Executive日記

KellyChu
4小時前
　　天文台預料一道冷鋒將於周末橫過華南，屆時本港氣溫將顯著下降，周日（14日）最低溫度預計只有15度，各位讀者記得着多件衫，注意身體保暖，唔好凍親喇。

　　最近回暖咗一段時間，又有冷鋒要來。天文台指，乾燥嘅東北季候風會在未來數日持續影響華南，本港天色普遍晴朗，早上市區最低氣溫約19度，新界再低一兩度。而一道廣闊雲帶會在本周中期覆蓋廣東沿岸地區。預料一道冷鋒會在周末橫過華南，北風增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降。

　　根據天文台9天天氣預報顯示，周六（13日）市區氣溫介乎18度至23度，與前一日周五嘅最高氣溫24度相比，單日降溫幅度達5度。周日氣溫進一步轉冷，市區最低氣溫預計降至15度左右，最高氣溫20度，體感將會相當清涼。 

KellyChu

