張諾 - 最美的書店

任意行
任意行
張諾
4小時前
生活 專欄
　　推開那道熟悉的門，空氣裏少了古典音樂，畢竟上次來，是7、8年前的事了。還好的是，書香依舊，靜得能聽見時光流過書脊的聲音，那台麥景圖老膽機默默鎮守木櫃中，或許幾十年來首次沉默－－像一位忘了台詞的老演員，仍在燈光下守着舞台。

　　「怎麼不播音樂了？」我終究忍不住問；店主抬起眼，目光越過書架，望向某個遙遠的年份，「那一年之後……」，她的聲音輕如塵埃，「就再沒心情了。」

　　剎那間懂了。有些旋律一旦停歇，便成了再也回不去的昨日。我仰首望向天花懸着的那對B&W小喇叭，讚美是好東西，試着用聲音的記憶喚醒眼前這一位愛樂人；她回應說：「是的，這對的高音不會太光輝，聽過其他牌子就是吵耳。家裏也放着一對……」見她嘴角泛起極淡的弧度，像想起甚麼溫暖舊事。我暗自猜想，或許是貓店長經年累月無意間留下的絨毛，為高音單元披上了天然的吸音綿，生命總以意外的方式，為美學添註腳。

　　店長的助手在此時捧來我想要的舊書（見圖），紙頁泛黃，印墨香氣猶存。聽說，作者的追思會在12月27日在中文大學舉行，那天我將遠行。也好，就讓我帶着他的著作，在異國的燈下，細讀緬懷這位一代哲學學人。

　　森記書店靜謐如初，卻有甚麼已經不同。我們都在學習與消逝共存－－在無聲處聆聽餘音，在空缺中看見豐盈。當音樂沉默時，或許正是為了讓我們聽見，記憶深處更清澈的迴響。

張諾

