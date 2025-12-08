Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱小新 - 後會有期 | 北漂見聞

北漂見聞
北漂見聞
朱小新
4小時前
生活 專欄
　　今期是筆者最後一篇專欄文章。遙想2012年，小弟抱嘗鮮的心態轉戰內地職場，一晃13年有餘。本欄從個人視角分享祖國變遷，亦已連載逾13個春秋。

　　筆者這些年在內地，見證國家在基建、科技、製造業等領域持續發展，躋身世界先進水平；亦經歷高鐵、流動支付、電商、外賣、網約車等新生事物從無到有，全面改善社會民生；更切身感受到國際風雲變幻下，內地同胞思維方式轉變。

　　如今，在當局「四個自信」（道路、理論、制度、文化）的感召下，內地同胞不再一味迷信外國的東西更先進、外國貨比國產貨更好。一方面，他們身在海外經常見到華為、小米、比亞迪、大疆等中國品牌（而不止是中國製造）；另一方面，國內外經濟、基建設施、治安環境等的對比，也讓他們越來越相信中國更能安居樂業。

　　內地同胞對香港的印象亦不似從前。這裏不再是購物天堂，港產片、港星、港式飲食吸引力日漸式微。取而代之的是，他們開始調侃香港居住空間狹窄、街道建築陳舊、服務態度惡劣。於是來港即日往返的打卡遊越來越多，本地酒店又貴又細，住宿一晚都嫌多。

　　內地物質條件迅速發展，但文明程度卻相對滯後。最明顯是，在香港及海外公共場所對規則秩序的漠視，動輒覺得被人歧視，以及近年日趨高漲的民族主義傾向。隨人口老化、經濟下行，時下「躺平文化」盛行，也不是健康的訊號。

　　中港加速融合是必然趨勢，隨越來越多港人北上，必將各有各見聞，故本欄至此已圓滿完結，多謝讀者多年來支持。後會有期。

北京拼搏港青
朱小新

